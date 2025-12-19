¿Guillermo Viscarra jugará el repechaje? DT de Bolivia sorprende con mensaje: "Estamos…"

El Mundial 2026 genera mucha expectativa en los hinchas, por lo que diversas selecciones ya se preparan para este evento que promete muchas emociones. La selección boliviana es una de las que aún tiene chances de clasificar a la Copa del Mundo, pero primero deberá superar el repechaje.

En ese sentido, el entrenador de ‘La Verde’, Óscar Villegas, habló de lo que será afrontar esta instancia, mencionando que están muy ilusionados con llegar de la mejor forma a la repesca. Asimismo, se refirió al guardameta de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, quien fue titular y capitán en los últimos encuentros amistosos del cuadro del Altiplano.

¿Qué dijo Óscar Villegas, DT de Bolivia, sobre Guillermo Viscarra?

“Sí, Billy (Guillermo Viscarra) es un gran arquero, realmente estamos muy contentos y orgullosos de la actuación que tiene acá en Perú. Esperamos que siga creciendo y que siga en ese nivel”, dijo el entrenador de la selección boliviana a las cámaras de Best Cable en la previa del partido amistoso frente a la Blanquirroja este domingo 21 de diciembre.

(Video: Entre Bolas)

Asimismo, se refirió al plantel joven que presentará ante la selección peruana en este partido a desarrollarse en Chincha, resaltando que eso no quita la importancia de ver a los nuevos rostros pensando en el futuro.

"Como ya es prácticamente habitual en la selección nacional, es un plantel joven con algunas ausencias. No contamos con jugadores del exterior y algunos más pero estamos contentos con la oportunidad de poder ver a algunos futbolistas que en este último tiempo no han tenido posibilidades en la selección", mencionó en su arribo al aeropuerto Jorge Chávez.

