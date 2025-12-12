Guillermo Viscarra sorprende al revelar conversaciones para dejar Alianza Lima: "Interés..."

Alianza Lima le puso fin a una irregular temporada donde se quedaron con el sabor amargo de quedar como Perú 4. Uno de los puntos más altos del equipo fue Guillermo Viscarra, quien dejó grandes actuaciones en el arco. Sin embargo, en pleno mercado de fichajes, el portero impactó a los hinchas al revelar que hay interés de otros equipos por su fichaje y que incluso ya hubieron conversaciones.

Guillermo Viscarra sorprende al revelar conversaciones para dejar Alianza Lima

Previo a los partidos ante Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1, Guillermo Viscarra brindó una entrevista con 'TCL Bolivia', en donde fue consultado por su futuro deportivo y sobre todo por si hay clubes que han mostrado interés en su fichaje luego de su gran nivel con Alianza Lima y la selección boliviana.

Viscarra sorprendió al revelar que en efecto ya ha sostenido algunos diálogos con otro equipos, aunque fue enfático al expresar que por el momento no hay nada concreto. En esa línea, señaló que si se presenta una oferta, esta deberá ser positiva tanto para el club como para su persona.

Video: TCL Bolivia

“Sí, ha habido conversaciones, pero nada concreto. Soy jugador de Alianza y todo el interés que haya tiene que pasar por la dirigencia y debe ser bueno para el club y para mí. Es normal que pasen estas cosas por el año de la selección", manifestó el golero boliviano.

Cabe señalar que Viscarra ha logrado tener un gran nivel con la escuadra 'íntima' a lo largo del año, consolidándose como el portero titular del equipo y es uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

Padre de Guillermo Viscarra reveló deseo de salir de Alianza Lima

Por otro lado, Sergio Viscarra, padre del portero blanquiazul, reveló que están trabajando junto a su agente para poder conseguir un nuevo equipo al guardameta. Esto ya que está en busca de poder dar el salto al fútbol europeo y que Guillermo Viscarra pueda dar un paso adelante en su carrera.

"Esto no acaba aquí, siempre queremos soñar en grande y para eso, junto a su empresario, estamos atentos, trabajando para que algún día llegue el sueño Europeo. Siempre hay posibilidades, estamos en contacto y recibiendo intereses, para ver si hay posibilidades de que pueda seguir su carrera en otro equipo", mencionó en el programa 'Que No Me Pierda'.