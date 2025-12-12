Luis Ramos no ocultó su emoción de fichar con Alianza Lima: "Es un club muy grande"

Alianza Lima viene cerrando fichajes de gran nivel para afrontar la siguiente temporada y conseguir el título de la Liga 1 2026. Uno de esos refuerzos de nivel es Luis Ramos, quien se convierte en el quinto refuerzo del club tras su paso por América de Cali. En medio de su fichaje, el delantero rompió su silencio y reveló su emoción por vestirse de blanquiazul.

Luis Ramos reveló su emoción por firmar con Alianza Lima

Durante una conversación con 'Canal N', el delantero nacional no ocultó su algarabía por poder firmar contrato con el cuadro de La Victoria y darle un nuevo rumbo a su carrera deportiva. Previo a conocerse el acuerdo, Ramos reveló que la directiva se contactó con su agente y está sumamente emocionado por poder cerrar su fichaje por "un club muy grande".

“Se comunicaron con mi empresario, es una linda oportunidad. No se le cierra las puertas a nadie y más a Alianza, que es un club muy grande y se respeta mucho. Esperemos que se dé buenas conversaciones y en un momento poder llegar”, expresó el atacante.

Luis Ramos reveló su emoción por jugar con Alianza Lima. Composición: Líbero.

Del mismo modo, el exdelantero del América de Cali indicó que en el pasado ya hubo interés de Alianza Lima por poder contar con sus servicios; por ello, tomó la decisión de poder firmar con ellos y así defender los colores del club.

"Hace mucho tiempo creo que Alianza quería que yo pueda llegar y la predisposición mía era que en un momento pueda llegar y vestir los colores de Alianza”, acotó.

¿Por cuánto tiempo firmó contrato Luis Ramos con Alianza Lima?

Según se pudo conocer, la directiva blanquiazul ofreció un extenso contrato a Luis Ramos para poder asegurar su permanencia y goles en el equipó. Su vínculo es por tres temporadas, pensando en un posible futura venta que deje un beneficio al club. De esta manera, el atacante podrá demostrar todo su talento hasta fines del 2028. Del mismo

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

En las últimas semanas, la directiva ha venido cerrando acuerdo con varios jugadores. No obstante, por el momento, el único oficial es la llegada de Jairo Vélez.