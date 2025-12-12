Luis Ramos es nuevo jugador de Alianza Lima: ¿Cuánto costó y por cuánto tiempo firmó contrato?

Alianza Lima sigue enfocado en poder armar un plantel de primer nivel para la siguiente temporada y así aumentar sus chances de pelear el título de la Liga 1 2026. En ese sentido, dieron el golpe en el mercado tras llegar a un acuerdo con el delantero Luis Ramos, sumando un nuevo fichaje a falta de oficialización. Aquí te contamos los detalles de esta operación.

El delantero nacional ha sido uno de los jugadores más pretendidos en el mercado de fichajes e incluso sonó para firmar con Universitario a mediados de la temporada. No obstante, ahora jugará con el 'compadre' por varias temporadas, luego de que Alianza Lima adquiriera su pase a Cusco FC.

¿Cuánto pagó Alianza Lima por fichar a Luis Ramos?

De acuerdo con lo informado por el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, el cuadro blanquiazul llegó a un acuerdo con Cusco FC para adquirir el 80 % del pase del jugador y concretar su llegada a Matute.

En ese panorama, el especialista en Derecho Deportivo señaló que esta operación debe rondar entre los 650 y 900 mil dólares, teniendo en cuenta valores pasados, pues las cifras aún no han sido reveladas.

Alianza Lima hizo un fuerte desembolso por el fichaje de Luis Ramos. Foto: FPF

"Alianza Lima adquirió el 80 % de los derechos del jugador, que pertenecían a Cusco FC. Cusco FC retiene el 20 % restante para futuras ventas. El monto de la operación no ha sido revelado oficialmente por ninguna de las partes. Según portales especializados, el valor de mercado del jugador ronda los 900 mil euros, aunque en negociaciones previas se mencionó una cifra cercana a los 650 mil dólares", mencionó el abogado en su cuenta de 'X'.

¿Por cuánto tiempo firmó contrato Luis Ramos con Alianza Lima?

Del mismo modo, Marcelo Bee Sellares indicó que el delantero de 25 años firmará un vínculo con Alianza Lima por las próximas tres temporadas, es decir que defenderá la camiseta blanquiazul hasta finales de la temporada 2028, un verdadero fichaje de peso para el cuadro de La Victoria.

Números de Luis Ramos este 2025

Luis Ramos tuvo una gran regularidad en las filas del América de Cali, donde logró disputar 46 partidos entre todas las competiciones y consiguió anotar 11 goles y brindar 3 asistencias.