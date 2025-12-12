Canal confirmado para el Alianza Lima vs Inter Miami con Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Este sábado 24 de enero, el Estadio Nacional de Lima se alista para vivir un evento deportivo de gran magnitud. Alianza Lima recibirá a Inter Miami de Lionel Messi en un interesante partido amistoso internacional en donde los victorianos presentarán a su nuevo plantel en la Noche Blanquiazul 2026. ¿Qué canal te llevará el minuto a minuto?

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Las 'Garzas' vendrán a suelo peruano con todas sus estrellas siendo el principal atractivo la 'Pulga' Messi, además de Luis Suárez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, entre otros. Bajo ese escenario, se conoció que Latina transmitirá este prometedor compromiso desde el coloso del José Díaz.

La buena noticia para toda la hinchada del cuadro aliancista es que podrán ver al equipo de sus amores por señal abierta, en los canales 2.1 HD y 2.2 sin HD. Asimismo, la cobertura de este imperdible encuentro dará comienzo a partir de las 20:00 horas locales de Perú.

(Video: Latina)

¿Cómo ver la Noche Blanquiazul 2026 por Latina?

Latina será el operador autorizado para la transmisión del amistoso internacional entre Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 por (canal 2 y 702 en HD). De igual manera, también puedes sintonizar el minuto a minuto vía la web oficial y la app de Latina.

¿Cuándo y dónde se juega la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 quedó programada para llevarse a cabo este sábado 24 de enero en el Estadio Nacional de Lima. Según la información que brindó el periodista Eduardo Combe de L1 MAX, los íntimos gestionaron que el partido se dispute en el coloso del José Díaz por temas de aforo, y el ingreso económico por la venta de entradas.

"Si Alianza hubiera querido cambiarlo a Matute, iba a tener que hacer un trámite nuevo y ahí Alianza iba a tener que cambiar la fecha. Pero un tema de permisos, de aforo y demás, Alianza Lima vs Inter de Miami el 24 de enero en el Estadio Nacional", señaló el comunicador.