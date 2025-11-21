La Noche Blanquiazul 2026 será el primer evento a lo grande de Alianza Lima en la próxima temporada y no solo presentará al plantel que buscará retomar a la gloria, pues además jugará un partido de exhibición nada menos que con el Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y se espera la llegada de Neymar.

Y es que, se confirmó que los íntimos le ganaron a Universitario en la petición de garantías y podrán realizar su presentación el 24 de enero, con un importante cambio de escenario, pues regresarán al Estadio Nacional y no en el Alejandro Villanueva, como solía concretarse.

Así lo reveló el periodista Eduardo Combe a L1 Radio: "La presentación de Alianza Lima para el próximo año en la ‘Noche Blanquiazul 2026’ va a ser ante el Inter de Miami el 24 de enero en el estadio Nacional, ya es confirmado. No será en Matute, será en el Nacional y será anunciado oficialmente en las próximas horas".

Asimismo, Romina Vega explicó que esta disputa inició porque tanto Alianza Lima como Universitario planificaron sus presentaciones para el mismo día, sin embargo, los 'blanquiazules' sacaron ventaja al solicitar las garantías horas antes que los de Ate.

"Lo que pasa es que las garantías lo piden el mismo día, pero tengo entendido que la de Alianza ingresa en horas de la mañana y, digamos, el de la ‘U’ ingresa horas después", expresó la periodista deportivo en L1 MAX.

Eso si, Alianza no podrá cambiar de estadio, pues la diligencia corresponde al coloso José Díaz y no en Matute, sin embargo, desde La Victoria no contemplan realizar cambios por un tema de aforo.