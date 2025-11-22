Alineaciones Alianza Lima vs UTC: el sorprendente once de Gorosito para ser segundo del acumulado

Alianza Lima se enfrenta ante UTC este domingo 22 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva por la última fecha del Torneo Clausura. Los blanquiazules encaran el duelo con la mentalidad de vencer y optar por el segundo lugar del acumulado de la Liga 1, esperando una derrota de Cusco FC. Conoce las formaciones que alistan los estrategas Néstor Gorosito y Hernán Lisi.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Néstor Gorosito sabe que Alianza Lima está obligado a derrotar a UTC para seguir peleando por el segundo lugar del acumulado y mantenerse en carrera por el cupo de Perú 2. Por ello, aprovechó el parón por fecha FIFA para mantener al plantel trabajando sin pausa. Para este duelo, el técnico argentino volverá a apostar por Guillermo Viscarra como titular en el arco.

Alianza Lima busca un triunfo en casa para clasificar a la final de los playoffs. Foto: Marco Cotrina/URPI

Sin embargo, la lista de convocados dejó varias sorpresas, especialmente por las ausencias de Renzo Garcés, Josué Estrada y Guillermo Enrique. De esta manera, la defensa íntima quedará conformada por Marco Huamán y Miguel Trauco como laterales, mientras que Carlos Zambrano y Gianfranco Chávez comandarán la dupla de centrales.

En la volante no habrá mayores variantes: Jesús Castillo seguirá como eje del mediocampo tras sus buenas actuaciones, acompañado por Ceppelini y Gaibor. En los extremos estarán Eryc Castillo y Alan Cantero, mientras que Paolo Guerrero se mantendrá como el nueve titular de los 'íntimos'.

Alienación de UTC

Diego Campos; Luis Garro, Yehider Ibargüen, Piero Serra, José Luján; Freddy Oncoy, Juan Vega, Carlos Mejía, Joaquín Aguirre, Erinson Ramírez y Jarlin Quintero.

El conjunto cajamarquino también llega con la necesidad de sumar tres puntos, aunque en un contexto totalmente distinto. Tras una temporada irregular, UTC lucha por evitar el último cupo de descenso en la Liga 1 y es consciente de que depende de sí mismo para lograr la permanencia: con solo un empate asegurará su continuidad en la máxima división.

UTC necesita solo un punto para asegurar su presencia en la Liga 1 2026.

Por esa razón, el técnico Hernán Lisi prepara su mejor oncena con la misión de dar el golpe y complicarle la tarde a los blanquiazules. Para ello contará con su máxima figura, Jarlin Quintero, quien se ha consolidado como la principal carta de gol del equipo con 16 anotaciones. Junto a él estará Erinson Ramírez, uno de los futbolistas más influyentes del plantel, con 6 goles y 2 asistencias.