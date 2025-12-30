Ángelo Campos cuenta con nuevo equipo tras dejar Alianza Lima: "Tiene acuerdo"

Tranquilamente una de las bajas que muchos hinchas de Alianza Lima ni se imaginaban. Anteriormente, Ángelo Campos era uno de los 'fijos' del equipo blanquiazul por ser uno de los mejores jugadores de la plantilla. Lastimosamente su nivel bajó considerablemente y con la llegada de Guillermo Viscarra, terminó siendo suplente.

Su contrato termina a fines de este año y quizás buscó la manera de renovar, pero ya no entraban en los planes del club para la temporada 2026. Este año apenas jugó algunos partidos y algunos medios hablaron de un aparente 'sobrepeso' del arquero. Ahora probará suerte en un nuevo equipo y es de la Liga 1, es decir le tocará enfrentar a Alianza Lima.

"Angelo Campos tiene acuerdo con UTC. De no mediar inconvenientes será oficializado pronto", informó el periodista Paul Pérez vía X. Se llegó a hablar de que su destino sería el otro equipo de Cajamarca, FC Cajamarca, pero al final llegará a UTC. Con sus antecedentes podemos decir que lo contrataron para que sea titular.

Ángelo Campos será nuevo arquero de UTC | Vía Paul Pérez

Los títulos de Campos en Alianza Lima

Defendiendo el arco de Alianza Lima, el 'Mono' terminó celebrando tres títulos nacionales con Alianza Lima: 2017, 2021 y 2022. Además en el 2021 fue galardonado como el mejor arquero de la Liga 1. Esto le sirvió para ser convocado a la Selección Peruana, la primera vez a la selección mayor.

Campos se despidió de Alianza Lima

"Gracias a todos ustedes que son la familia Alianza y son el verdadero corazón de mi Alianza. Como los voy a extrañar a todos ustedes”, fue el mensaje que dejó el arquero en sus redes sociales. A pesar de que cambiará de camiseta, no hay duda de que pueda ir a Matute para ver al equipo de sus amores.