Jean Ferrari dio detalles de la posible visita de Mano Menezes a Matute: "Vamos a tratar"

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana, está acompañado a Mano Menezes en su visita a los partidos de la Liga 1 y luego de asistir al Sport Boys vs Moquegua, conversó con la prensa para asegurar cuáles serán los próximos partidos en los que se vea a Mano Menezes.

La era de Mano Menezes en la selección peruana empezó oficialmente. El flamante entrenador brasileño tiene intenciones de trabajar en el cambio de jugadores, por lo que tratará de seguir a los principales equipos del Torneo Apertura, además de los extranjeros. Perú tiene programado amistosos con Senegal y España.

Jean Ferrari se refirió a la visita de Mano Menezes a Matute

Mano Menezes fue visto en el estadio Miguel Grau del Callao para empezar con su labor de seguir de cerca el fútbol peruano. Lamentablemente, el partido terminó 0-0, pero las visitas del estratega de 63 años continuará durante los próximos días junto a su comando técnico.

Jean Ferrari reveló a los medios de comunicación que se estarán realizando la visita a varios estadios y no se descartaría su visita a futuros encuentros de Alianza Lima en Matute. "El profesor está ahorita haciendo análisis. Vamos a ir a la mayor cantidad de partidos posibles, a los entrenamientos, vamos a tratar de llegar a todos lados porque quiere hacer todo un análisis", indicó el Director General de Fútbol de la Federación Peruana.

Jean Ferrari habló sobre la llegada de Mano Menezes a Perú.

Recordemos que Alianza Lima estará jugando la próxima fecha ante Melgar y es uno de los partidos más destacados de la fecha que podría ayudar a Mano Menezes en su análisis de conocer más a profundidad al juego del fútbol peruano. Este partido se juega el lunes 9 de marzo desde las 20:30 horas.

¿Cuándo se anuncian los convocados por Mano Menezes?

La selección peruana tiene amistosos a la vista, por lo que la visita de Mano Menezes a los estadios locales es sumamente importante. Perú jugará contra Senegal, actual campeón de la Copa Africana de Naciones y también jugará frente a Honduras en el mes de marzo. En ese sentido, se espera que la primera convocatoria del DT brasileño se anuncie en las próximas semanas para empezar con la preparación.