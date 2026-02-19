Ferrari no se midió y dio fuerte revelación sobre su salida de Universitario: "Denunciado..."

Universitario de Deportes tuvo dentro de su historia a Jean Ferrari como uno de los ejes principales del tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, en una entrevista actual, el ahora dirigente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se guardó y dio una firme revelación sobre su salida del club crema.

Jean Ferrari dio fuerte revelación sobre su salida de Universitario de Deportes

En la conversación con el programa 'Doble Punta', Ferrari fue consultado sobre su etapa y salida de Universitario después de casi 4 años de gestión en la administración temporal.

El ahora Director General de Fútbol de la FPF señaló que no todo lo experimentado en la escuadra de Ate fue positivo, dado que fue denunciado en varias ocasiones.

Jean Ferrari reveló que estar en Universitario fue un total cansancio, pues recibió 10 denuncias penales, algunos eran cercanos a Gremco y personas de otros clubes de la Liga 1.

Video: Horacio Zimmermann

"Mi salida de Universitario de Deportes fue netamente por un tema de desgaste y presión que tenía en los alrededores con temas políticos muy fuertes. A esto se suma la cantidad de denuncias que tuve. Porque en esto del fútbol, muchos no entienden cuando se dice que no hay que mezclar fútbol con política", comenzó revelando.

Además, el exdirectivo merengue indicó que hubo personas que, debido a su puesto en el club crema, querían revivir temas políticos pasados para seguir perjudicándolo, cuando para él no se debe mezclar el fútbol con la política.

Jean Ferrari reveló que salió de Universitario de Deportes por cansancio, ya que había recibido 10 denuncias. Foto: Horacio Zimmermann.

Jean Ferrari reveló el real motivo de su salida de Universitario

"Tuve 10 denuncias penales. Estuve expuesto a que cualquiera de estos sinvergüenzas que están detrás pudiera activar ciertos temas y terminar perjudicándome. Y, obviamente, primero está mi familia. Por eso, conversé con ellos y me dije: 'Ya está, ya peleaste todo lo que pudiste en la 'U' y ya es hora de dar un paso al costado'", concluyó.

En conclusión, para Jean Ferrari Chiabra, su paso en Universitario de Deportes es catalogado como uno de los mejores. Sin embargo, nadie sabía lo que pasaba por dentro. Por eso, conversó con su familia y decidieron dejar el club para su bien.