¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario por Torneo Apertura 2026?

Todo va quedando listo para el partido entre Sporting Cristal vs Universitario en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos buscan ser protagonistas en la presente temporada, por lo que es vital sumar tres puntos en esta jornada del Torneo Apertura 2026. Conoce la fecha y horario de este clásico que paralizará a millones de aficionados.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario, por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos a como de lugar, sabiendo que son rivales directos en busca del título.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal y Universitario inicia a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT) en el recinto deportivo de los 'rimenses'. De igual manera, te damos a conocer todos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 15:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas

Venezuela, Bolivia: 17:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 18:00 horas

Sporting Cristal y Universitario juegan en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Cómo llega Sporting Cristal y Universitario?

Sporting Cristal llega al partido ante los cremas con un empate de 2-2 ante 2 de Mayo, correspondiente a la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El equipo celeste evitó la derrota en el certamen internacional, por lo que ahora tiene la llave abierta en busca de acceder a la siguiente ronda del torneo. En tanto, su desempeño en Liga 1 se levantó tras su victoria en Chongoyape ante Juan Pablo II, pero aún deja muchas dudas y más al tener que enfrentar a un duro rival como Universitario.

Justamente, en el caso de los 'merengues' solo están mentalizados en el Torneo Apertura 2026, debido a que la fase de grupos de la Copa Libertadores aún está programado para el mes de abril. El conjunto liderado por Javier Rabanal se mantiene invicto en esta Liga 1 con dos victorias y un empate. Su último duelo fue de 2-1 ante Cienciano en el Estadio Monumental.