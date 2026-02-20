Referente de Cristal rotundo contra Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones"

Universitario de Deportes se enfrentará a Sporting Cristal en una nueva edición del clásico moderno por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Por ello, en la previa del encuentro, Erick Delgado, referente del cuadro cervecero, salió al frente para dar un fuerte comentario sobre el Estadio Monumental, afirmando que fue su parque de diversiones.

Figura de Sporting Cristal dio rotundo comentario en contra de Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones"

El exjugador de Sporting Cristal y actual comunicador deportivo, Delgado, utilizó su programa denominado 'Primer Toque' para comentar el enfrentamiento próximo entre el club celeste y Universitario.

Para el exarquero, el equipo del Rímac tiene que hacer respetar su localía en el Estadio Alberto Gallardo para vencer a la escuadra merengue y de esa forma seguir firme en la lucha por el Torneo Apertura 2026.

"Estaba pensando en Cristal y tiene la responsabilidad de jugar contra la 'U' el sábado. Debe ganarlo porque está de local y necesita sumar puntos para no rezagarse, lo cual sería perjudicial para Cristal y sus aspiraciones en el campeonato", expresó inicialmente.

Erick Delgado, referente de Sporting Cristal, dio fuerte comentario en contra de Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones".

Asimismo, Erick Delgado, referente de Sporting Cristal, afirmó que cuando era jugador profesional, ganarle a Universitario de Deportes era algo habitual, asegurando que siempre fue victorioso en el Estadio Monumental.

"Yo ya hice lo que tenía que hacer, fui y gané. Siempre gané, por eso no me quieren, era mi parque de diversiones", continuó. "La primera vez que jugué con Municipal en el Monumental, ganamos. Fue con un equipo que, humildemente, nos miraba por encima y terminamos peleando el campeonato en el 2015", culminó.

Universitario enfrentará a Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario de Deportes jugará contra Sporting Cristal en la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1 el 21 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Alberto Gallardo.