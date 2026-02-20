¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario y qué canal ver partido por la Liga 1 2026?

Sporting Cristal recibirá a Universitario en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este duelo es el más atractivo de la jornada. Ambos equipos cuentan con un plantel con destacados jugadores y son candidatos para llevarse el título nacional.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal contra Universitario estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Universitario en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario vía Fanatiz USA.

Transmisión del Sporting Cristal vs. Universitario por internet

El partido de Sporting Cristal vs. Universitario lo puedes seguir vía streaming por Movistar Play y L1 Play.

¿Qué canal es L1 MAX en Movistar TV?

Para ver L1 MAX en Movistar TV y disfrutar el partido Sporting Cristal vs. Universitario, debes sintonizar el canal 14 (SD) y 714 (HD).

Sporting Cristal vs. Universitario: Entradas

Oriente lateral: 99.90 soles

Oriente central butaca 1955: 129.90 soles

Occidente butaca Zona D: 159.90 soles

Occidente butaca Zona C: 189.90 soles

Occidente butaca Zona B: 229.90 soles

Occidente butaca Zona A: 239.90 soles

Occidente VIP: 299.90 soles

Palco Platino: 499.90 soles

ExperienSCia Platino: 999.90 soles

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal saltará a la cancha con la obligación de ganar a Universitario para posicionarse entre los primeros puestos de la Liga 1 2026.

Por su participación en la Copa Libertadores, donde deben definir su pase a la siguiente fase ante 2 de Mayo, Paulo Autuori presentará un equipo mixto.

Martín Távara, Ian Wisdom e Irven Ávila se perfilan como los jugadores que pueden ingresar al once titular. Maxloren Castro también tiene grandes chances de iniciar las acciones.