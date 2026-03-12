0

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 13 de marzo: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 13 de marzo. Programación, horarios y canales para ver fútbol en vivo.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 13 de marzo.
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 13 de marzo. | FOTO: Composición Líbero
El fútbol no se detiene HOY viernes 13 de marzo. Se inicia una nueva fecha en la Liga 1 con el FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos. Además, también hay acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 2 y etc. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos de fútbol.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

HoraPartidoCanal
15:00FC Cajamarca vs. Comerciantes UnidosL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Borussia M’gladbach vs. St. PauliESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Alavés vs. VillarrealESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Marsella vs. AuxerreDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Torino vs. ParmaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20

HorariosPartidosCanales
17:00Estudiantes M vs. BolívarDSports y DGO
19:00Flamengo vs. Ind. MedellínDSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Fayha vs. Al Ettifaq
14:00Al Qadsiah vs. al Ahli SC
14:00Al Riyadh vs. Al Ittihad FC

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HoraPartidoCanal
18:00Estudiantes de La Plata vs. LanúsDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
18:00Audax vs. Deportivo ConcepciónBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:20Once Caldas vs. Deportivo PastoBet365
20:30Atlético Nacional vs. LlanerosBet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Alajuelense vs. Pérez Zeledón1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
16:30Técnico U. vs. LibertadZapping Sports
19:00Deportivo Cuenca vs. Leones del NorteZapping Sports

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
15:00Wrexham vs. SwanseaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Puebla vs. NecaxaViX
22:00Juárez vs. Monterrey1xBet

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30San Francisco vs. Árabe UnidoBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Sportivo Luqueño vs. San LorenzoBet365
18:302 de Mayo vs. LibertadBet355

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Nacional vs. WanderersDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
18:00La Guaira vs. Puerto CabelloBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

