Partidos de hoy EN VIVO, viernes 13 de marzo: programación, horarios y dónde ver

El fútbol no se detiene HOY viernes 13 de marzo. Se inicia una nueva fecha en la Liga 1 con el FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos. Además, también hay acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 2 y etc. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos de fútbol.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Borussia M’gladbach vs. St. Pauli
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Alavés vs. Villarreal
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Marsella vs. Auxerre
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Torino vs. Parma
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Estudiantes M vs. Bolívar
|DSports y DGO
|19:00
|Flamengo vs. Ind. Medellín
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Fayha vs. Al Ettifaq
|—
|14:00
|Al Qadsiah vs. al Ahli SC
|—
|14:00
|Al Riyadh vs. Al Ittihad FC
|—
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Estudiantes de La Plata vs. Lanús
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Audax vs. Deportivo Concepción
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Once Caldas vs. Deportivo Pasto
|Bet365
|20:30
|Atlético Nacional vs. Llaneros
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Alajuelense vs. Pérez Zeledón
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Técnico U. vs. Libertad
|Zapping Sports
|19:00
|Deportivo Cuenca vs. Leones del Norte
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Wrexham vs. Swansea
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Puebla vs. Necaxa
|ViX
|22:00
|Juárez vs. Monterrey
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|San Francisco vs. Árabe Unido
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Sportivo Luqueño vs. San Lorenzo
|Bet365
|18:30
|2 de Mayo vs. Libertad
|Bet355
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Nacional vs. Wanderers
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|La Guaira vs. Puerto Cabello
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.