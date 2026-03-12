¡Oficial! Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario para conseguir el 'Tetra' de la Liga 1

Universitario de Deportes está decidido en conquistar el título de la Liga 1 2026 y darle una nueva alegría a los hinchas con el tetracampeonato. Por ello, ante el mal momento actual del equipo, se movieron en el mercado y finalmente concretaron la llegada de Bryan Reyna. El extremo se pondrá la crema y buscará conseguir el campeonato nacional.

Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario por todo el 2026

La noticia fue confirmada por el mismo Belgrano, quien anunció que el extremo deja el club de inmediato luego de llegar a un acuerdo con la directiva de Universitario. Esta operación se trata de un préstamo con opción a compra.

Belgrano anunció el préstamo de Bryan Reyna a Universitario

“Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario de Perú, con cargo sujeto a objetivos y opción de compra por el 80% de los derechos económicos, hasta diciembre de 2026”, informaron en sus redes sociales.

