0
LO ÚLTIMO
Paulo Autuori presentó su renuncia a Sporting Cristal

¡Oficial! Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario para conseguir el 'Tetra' de la Liga 1

Bryan Reyna se convirtió en nuevo jugador de Universitario para afrontar la Liga 1 2026. El 'Picante' deja Belgrano luego de varias temporadas. Conoce los detalles de la operación.

Angel Curo
Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario para conseguir el 'Tetra' de la Liga 1
Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario para conseguir el 'Tetra' de la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes está decidido en conquistar el título de la Liga 1 2026 y darle una nueva alegría a los hinchas con el tetracampeonato. Por ello, ante el mal momento actual del equipo, se movieron en el mercado y finalmente concretaron la llegada de Bryan Reyna. El extremo se pondrá la crema y buscará conseguir el campeonato nacional.

Cantoro llenó de elogios a jugador de un millón que firmará con Universitario

PUEDES VER: Cantoro llenó de elogios a jugador de un millón que firmará con Universitario: "Impresionante"

Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario por todo el 2026

La noticia fue confirmada por el mismo Belgrano, quien anunció que el extremo deja el club de inmediato luego de llegar a un acuerdo con la directiva de Universitario. Esta operación se trata de un préstamo con opción a compra.

Bryan Reyna, Universitario de Deportes

Belgrano anunció el préstamo de Bryan Reyna a Universitario

Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario de Perú, con cargo sujeto a objetivos y opción de compra por el 80% de los derechos económicos, hasta diciembre de 2026, informaron en sus redes sociales.

Nota en desarrollo…

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Paulo Autuori presentó su renuncia en Sporting Cristal luego de clasificar a Copa Libertadores

  2. ¡No es Matute! Sporting Cristal y el estadio donde puede jugar fase de grupos de Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano