Paulo Autuori presentó su renuncia en Sporting Cristal luego de clasificar a Copa Libertadores

Los hinchas de Sporting Cristal celebraban la victoria en penales ante Carabobo, lo que les permitió clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en la última hora, recibieron una noticia de impacto, luego de que se revelara que Paulo Autuori decidió renunciar a su cargo de entrenador.

Paulo Autuori presentó su renuncia en Sporting Cristal

Líbero pudo conocer que, luego de haber logrado la clasificación, Paulo Autuori decidió por poner su cargo de entrenador a disposición. Una noticia que ha remecido los cimientos de La Florida y que viene siendo evaluada por la directiva de Sporting Cristal.

Según la información que llega a Líbero, la directiva rimense presentó una imposición que no le agradó nada al técnico brasileño, lo que motivó a que presentara su renuncia al cargo. En estos momentos las partes están reunidas para tomar una decisión definitiva.

Paulo Autuori puso su cargo a disposición tras la victoria ante Carabobo

Aún no hay una decisión final sobre el futuro del técnico en el banquillo rimense. No obstante, se espera que en las próximas horas se conozca finalmente si Autuori continúa o no como el líder principal para conseguir los objetivos de la temporada.

Revelan que la directiva de Sporting Cristal no está contenta con Paulo Autuori

Asimismo, durante el programa ‘Fútbol Satélite’, el periodista Diego Rebagliati sorprendió al indicar que Paulo Autuori no sostenía una gran relación con la directiva de Sporting Cristal. "Autuori no está nada contento y desde adentro tampoco están tan contentos con él", indicó.

Ante ello, el periodista Julio Peña desveló que, ante la tensa relación entre las partes, el técnico brasileño optó por presentar su renuncia."La información que tengo, y lo pongo en condicional, es que Autuori ayer habría renunciado. Hay mucho descontento, no con el plantel, sino más con el sistema” , indicó.

Paulo Autuori tuvo una tensa conferencia tras vencer a Carabobo

Paulo Autuori, había expresado su gran inconformidad en la conferencia de prensa tras la clasificación a la fase de grupos por el mal desempeño del equipo, de hecho hasta indicó que no merecieron haber superado de fase.

“Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo”, enfatizó el técnico.