PELIGRO TOTAL en tiendas Walmart y Kroger de EE. UU.: RETIRO MASIVO de alimentos congelados que podrían contener fragmentos de vidrio

Las autoridades de seguridad alimentaria en Estados Unidos emitieron una advertencia urgente para que los consumidores revisen sus congeladores tras detectarse un posible riesgo en varios alimentos congelados retirados del mercado. Los productos fueron distribuidos en Walmart, Kroger y Trader Joe’s.

La alerta fue ampliada por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), que informó que algunos de estos productos podrían contener fragmentos de vidrio, lo que llevó a ordenar un retiro masivo de alimentos congelados vendidos en diferentes tiendas.

Millones de libras de alimentos fueron retiradas del mercado

Según el aviso oficial, el retiro abarca aproximadamente 36,9 millones de libras de alimentos congelados producidos entre el 21 de octubre de 2024 y el 26 de febrero de 2026. En total, 16 productos diferentes forman parte de esta alerta sanitaria, entre ellos platos preparados como arroz frito con pollo o cerdo, ramen y dumplings congelados, muchos de estilo asiático.

Retiran miles de alimentos congelados en EE. UU. que podrían contener vidrio.

Estos alimentos fueron distribuidos en supermercados de todo Estados Unidos, incluyendo tiendas como Walmart, Kroger y Trader Joe’s, lo que ha generado preocupación entre las autoridades, ya que algunos consumidores podrían tenerlos almacenados en sus congeladores sin saber que forman parte del retiro.

Investigación apunta a un ingrediente contaminado

Las autoridades indicaron que el problema podría estar relacionado con un ingrediente vegetal utilizado en la elaboración de estos alimentos, específicamente zanahorias, que serían la fuente más probable de la contaminación. El retiro masivo incluye productos vendidos bajo marcas conocidas como Ajinomoto, Ling Ling y Tai Pei, además de algunos artículos comercializados con marcas propias de supermercados.

La empresa Ajinomoto Foods North America se encuentra en el centro de la investigación, que comenzó tras varias quejas de consumidores que reportaron fragmentos de vidrio en algunos productos. Aunque hasta ahora no se han reportado lesiones, las autoridades recomiendan no consumir los alimentos afectados y señalan que deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

Lista de productos retirados del mercado

Entre los alimentos incluidos en el retiro figuran:

Trader Joe’s Chicken Shu Mai

Ling Ling Restaurant Style Fried Rice Yakitori Chicken

Trader Joe’s Chicken Fried Rice with Stir Fried Rice

Ajinomoto Japanese-Style Yakitori Chicken Fried Rice Char Grilled Chicken

Ajinomoto Yakitori Chicken with Japanese-Style Fried Rice

Ajinomoto Fried Rice Authentic Japanese Style Yakitori Chicken

Ajinomoto Japanese-Style Kurobuta Pork Fried Rice Made with Berkshire Pork

Ajinomoto Tokyo Style Shoyu (Soy Sauce) Ramen With Chicken

Ling Ling Tokyo-Style Ramen Shoyu Chicken

Ajinomoto De Style Tokyo Ramen À La Shoyu

Ling Ling Tokyo-Style Ramen Tonkotsu Chicken

Tai Pei Ultimate Fried Rice

Tai Pei Chicken Fried Rice

Kroger Chinese Inspirations Chicken Fried Rice

Ajinomoto Fried Rice Authentic Japanese Style

Ajinomoto Japanese-Style Yakitori Chicken Fried Rice

Los alimentos retirados tienen fechas de consumo preferente entre el 28 de febrero de 2026 y el 19 de agosto de 2027 y fueron distribuidos en todo Estados Unidos, además de algunos envíos a Canadá y México.