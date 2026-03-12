Recientemente, un hombre de 54 años, de Paragould, en EE. UU., fue detenido luego de ser señalado por la policía local de haberse fugado de un accidente que ocasionó daños superiores a $40.000 cerca de un Walmart Neighborhood Market. Las autoridades informaron que el sospechoso se retiró antes de que llegaran los agentes al lugar de los hechos. ¿Qué se sabe al respecto?

Walmart de Paragould: arrestan a hombre involucrado en atropello y fuga de peligrosa escena

Un último informe del Departamento de Policía de Paragould, en EE. UU., confirmó que un accidente de atropello y fuga se llevó a cabo alrededor de las 7:32 a. m. del 11 de marzo de 2026, en las cercanías de un establecimiento Walmart Neighborhood Market.

Walmart de Paragould: arrestan a hombre involucrado en atropello y fuga de peligrosa escena.

Según los oficiales que acudieron a la escena, un automóvil Mercury marrón, involucrado en el caso, había dejado la escena en el preciso momento del incidente. Luego, los agentes localizaron el auto en una vivienda cercana, donde se constató que presentaba daños en relación con el accidente.

Asimismo, las autoridades revelaron el hallazgo de una transferencia de pintura que coincidía con la del vehículo de la víctima. Gary Hopkins no pudo evitar admitir ante los oficiales su participación en el accidente. Se conoció que el auto de la víctima sufrió daños valorizados en más de US$10.000.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Hopkins tras su detención?

El Departamento de Policía de Paragould aseguró que la detención de Hopkins es bajo la acusación de no detenerse tras un accidente que solo causó daños materiales. Este daño es clasificado, por las autoridades, como grave de clase D.

En tanto, según los registros penitenciarios, la fianza de Hopkins fue establecida en US$10.000, ya sea en efectivo o mediante garantía.