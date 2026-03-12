La mala noticia que recibió Cristal pese a clasificar a fase de grupos de la Libertadores 2026

La alegría por la agónica clasificación en la tanda de penales aún retumba en el Rímac, pero los números han lanzado un balde de agua fría sobre la planificación de Sporting Cristal. Tras confirmarse su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un dato ha encendido las alarmas: el plantel celeste es uno de los más baratos de toda la competición.

Según los últimos datos de la plataforma especializada Transfermarkt, el valor de mercado de la plantilla de Sporting Cristal apenas alcanza los 12,90 millones de euros. Aunque supera a rivales directos como el Deportes Tolima (11,65M) o la Universidad Central de Venezuela (7,43M), la comparativa con otros integrantes del Bombo 4 es desalentadora.

Sporting Cristal se encuentra muy lejos de la capacidad financiera de clubes argentinos o brasileños que, en teoría, son sus pares del bombo 4:

Universidad Central (Venezuela): 7,43 millones

Platense (Argentina): 27,25 millones

Independiente Rivadavia (Argentina): 30,23 millones

Mirassol (Brasil): 29,20 millones

Barcelona SC (Ecuador): 16,13 millones

Sporting Cristal (Perú): 12,90 millones

Tolima (Colombia): 11,65 millones

Juventud (Uruguay): 6,98 millones o Independiente Medellín (Colombia): 12,75 millones

Esta diferencia de casi 18 millones de euros respecto a equipos como Independiente Rivadavia o Mirassol no es un tema menor. En un torneo donde la jerarquía individual suele decidir partidos cerrados, Cristal tendrá que apelar al orden táctico y a su localía ya que esta comparación solo se ha realizado con equipos del bombo 4. Los conjuntos del bombo 1, 2 y 3 poseen un presupuesto mucho mayor.

A pesar de la preocupación, no todo es oscuro. Por entrar a la fase de grupos, el club recibirá un incentivo de 3 millones de dólares, más los bonos por partido ganado. Este flujo de caja es la última esperanza de la hinchada para que el club piense en un "fichaje bomba".