Diego Rebagliati lapida a futbolista de Sporting Cristal luego de clasificación: "Nivel de..."

Sporting Cristal logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar en penales a Carabobo. Sin embargo, hay cierta desazón por parte de la afición por cómo se dio la manera de llegar a estas instancias, por lo que Diego Rebagliati tomó la palabra para dirigirse directamente a un futbolista que genera polémica en el juego.

Durante el programa “Al Ángulo“, el comentarista deportivo no solo dejó un breve mensaje por la buena noticia que es ver a Sporting Cristal en fase de grupos de Copa Libertadores, sino que hizo hincapié al nivel actual de Felipe Vizeu que no apareció en este tipo de compromisos donde debe resaltar el ‘9‘ para encontrar la remontada en el marcador.

Fiel a su estilo, Rebagliati recalcó que el cuadro celeste tiene la posibilidad de fichar a un nuevo futbolista del exterior al tener un cupo libre en inscripción. Ante Carabobo, el brasileño fue sustituido por su rendimiento en Matute, siendo reemplazado por Irven Ávila para que sea el referente de área a sus 35 años de edad.

“Tiene que permitir evaluar que teniendo un cupo de extranjeros adicional, no alcanza con algunos jugadores. El nivel de Vizeu, ya se ha dicho 'N' veces pero hoy quedó claramente demostrado. Un partido que necesitaba que tu '9' te dé cosas, el técnico lo saca al medio tiempo. Vuelve a jugar con Ávila todo el segundo tiempo. Vizeu está muy lejos de ser el '9' y ha tenido oportunidades porque no es que tengas cinco minutos o haya llegado este año. Está desde el año pasado. No hay mucho tiempo para reforzar“, manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Lo cierto es que Paulo Autuori ha comentado infinidades de veces que mientras él sea el técnico de Sporting Cristal no traerá a un nuevo extranjero. El estratega brasileño confía en los jóvenes futbolistas y su actual plantel, por lo que en caso la directiva desee ello será con un nuevo entrenador al mando.