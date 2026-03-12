Alianza Lima puede retumbar el mercado con el fichaje de un defensor para la Liga 1 2026

Alianza Lima no quiere escatimar esfuerzos con el objetivo de salir campeón de la temporada 2026 y con lo mismo arruinarle el tetracampeonato a Universitario de Deportes. Por ello a días del cierre de mercado de pases de Perú, el cuadro blanquiazul quiere remecer el mercado y busca el fichaje de un defensor para la Liga 1.

Alianza Lima retumba el mercado y busca el fichaje de defensor para la Liga 1 2026

Según informó el periodista de Líbero, Gonzalo Manuel, Alianza no cierra su plantilla y a días del cierre del mercado de pases en Perú se encuentra en búsqueda de un defensor para reforzar esa zona.

“Alianza Lima no tiene cerrado el plantel en esta ventana de pases. La parte ofensiva está cubierta. Podría venir un refuerzo en la zona defensiva”, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter).

Alianza Lima busca fichar a un defensor antes del cierre de pases en Perú

Actualmente, el cuadro blanquiazul cuenta con 11 futbolistas para cubrir la zona defensiva, pero debido a constantes lesiones por la gran cantidad de partidos que se disputan este 2026 algunos terminan lesionados y por ello buscan agregar un defensor más.

Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Jhoao Velásquez, Jonathan García, Cristian Carbajal, Rait Alarcón, D’Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Marco Huamán y Luis Advíncula son los actuales jugadores que pueden cubrir la zaga defensiva.

Sin embargo, según indica el periodista, la directiva de Alianza Lima busca el fichaje de un defensor más para cubrir la posición ante cualquier lesionado que los termine perjudicando en su objetivo de ser campeones nacionales en 2026.

