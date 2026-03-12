0

Futbolista que dejó Alianza Lima se encuentra en Europa para dar el batacazo: "Ya está"

Futbolista peruano dejó Alianza Lima y ahora se encuentra en Europa para dar el gran salto en su carrera profesional. ¿Quién es?

Francisco Esteves
Se fue de Alianza Lima y ahora está en Europa.
Se fue de Alianza Lima y ahora está en Europa.
El mercado de fichajes todavía no cierra, por lo que un futbolista que dejó Alianza Lima sorprendió al Perú entero debido a que ahora se encuentra en Europa listo para firmar por un nuevo equipo y continuar de la mejor manera con su carrera profesional. ¿De quién se trata? Acá te lo contamos todo.

Debido a su buen rendimiento tanto en la actual como pasada temporada, uno de los defensores más jóvenes y talentosos que tiene nuestro país está cerca de fichar por un elenco europeo. Nos referimos a Sebastián Aranda, quien actualmente tiene contrato con Sport Boys hasta finales del presente 2026.

Resulta que, como ya se venía informando desde hace varios días, el lateral izquierdo estaba en los ojos de un club de Letonia y por ello los rosados se encontraban buscándole reemplazo para el resto de lo que queda de la Liga 1. Ahora el periodista Gustavo Peralta brindó detalles al respecto.

sebastian aranda

Sebastián Aranda con la camiseta de Alianza Lima.

Sebastián Aranda ya está en Letonia para fichar (a préstamo desde Sport Boys) por el FK Auda”, indicó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales, dejando en claro que el ex Alianza Lima está a un paso de dar el gran salto al denominado ‘viejo continente’.

Sebastián Aranda jugó en Alianza Lima

El lateral fue formado en las canteras de Alianza Lima y recién en el 2024 debutó profesionalmente bajo las órdenes de Alejandro Restrepo, ganándose la confianza del director técnico colombiano. En el 2025 terminó su contrato con los blanquiazules y fue vendido a Sport Boys, donde ha permanecido hasta el momento.

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

