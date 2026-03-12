Se cayó el fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: Revelan su posible destino

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no se unirán a Sport Boys por no llegar a un acuerdo contractual por motivos de sueldo y ahora también se reveló que ambos jugadores manejan opciones desde el fútbol de Asia para continuar su carrera profesional tras salir de forma rotunda de Alianza Lima.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegan a acuerdo con Sport Boys y se cae su fichaje

Gustavo Peralta informó que Zambrano y Trauco tenían fecha límite con Boys para conseguir a un auspiciador que financie su sueldo mensual. Sin embargo, esto no se llegó a concretar, por lo que el flamante fichaje se cayó.

Asimismo, desde el cuadro del Callao asumen que no pueden pagar con sus propios fondos los pagos mes a mes de los exfutbolistas de Alianza Lima.

Se cayó el fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys

“A pesar de tener un acuerdo de palabra, como declaró el administrador Martín Noriega, desde Sport Boys informan que no se concretarán las llegadas de Carlos Zambrano y Miguel Trauco. El club rosado asumió lo que podía en lo económico, pero —según señalan desde la administración— los jugadores iban a conseguir un sponsor para cubrir el monto restante. Sin embargo, hoy era la fecha límite y no se concretó”, explicó el comunicador en sus redes.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco tienen otras opciones de fichaje tras no llegar a Sport Boys

Carlos Zambrano y Miguel Trauco tienen opciones de fichaje desde el fútbol asiático

Por otro lado, Carlos Zambrano ni Miguel Trauco se quedarían sin club, ya que según explicó el mismo periodista Peralta, ambos ya cuentan con opciones de fichaje desde el fútbol de Asia por lo que su futuro estaría fuera de Perú. “Ambos futbolistas tendrían opciones en el extranjero, específicamente en el fútbol asiático”, reveló.