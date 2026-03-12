La grata noticia que recibió Universitario tras confirmarse el fichaje de Bryan Reyna

Universitario de Deportes aseguró el préstamo de Bryan Reyna para el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, esto debido a que el equipo merengue no ha tenido el inicio deseado de campeonato. En ese sentido, luego del ‘Picante’, ahora un ex Gimnasia y Esgrima La Plata está listo para saltar al terreno de juego.

Según informó el comunicador Nico Kub mediante su cuenta oficial de ‘X’, un talentoso futbolista argentino se encuentra apto para ser incorporado en el plantel de Javier Rabanal y saltar al terreno de juego frente a la Universidad Técnica de Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate.

“Matías Di Benedetto ya cuenta con su DNI peruano, por lo que quedó oficialmente habilitado para jugar. Con este trámite resuelto, todo indica que el defensor arrancaría como titular este sábado en el duelo ante UTC”, indicó en sus redes sociales, generando gran emoción entre los hinchas de Universitario de Deportes.

Matías Di Benedetto está apto para jugar en Universitario.

De esta forma, pese a que ya se sabía que el central tenía la nacionalidad peruana, ahora ya se encuentra totalmente disponible para jugar este sábado 14 de marzo por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Con ello resuelto, su titularidad le corresponde únicamente a Javier Rabanal.

¿En qué clubes ha jugado Matías Di Benedetto?

Estos han sido sus clubes:

Unión Mar del Plata

Villa San Carlos

Almagro

Gimnasia y Esgrima

Deportes Temuco

Central Córdoba

Universitario de Deportes

¿Cuál es el valor de Matías Di Benedetto?

Matías Di Benedetto tiene un valor actual de 350 mil euros en el mercado de transferencias, según el conocido portal Transfermarkt. Con 33 años, es poco probable que el defensor argentino vuelva a subir su cotización en los próximos años.