Universitario y el grupo más accesible que le puede tocar en la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes fue el último campeón de la Liga 1, por lo que ganó su participación a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Ahora, los cremas se encuentran a la espera de conocer a sus rivales en dicha instancia y por ello a continuación te contamos cuál puede ser la zona más accesible para la ‘U’ tras el sorteo de la Conmebol.

Como sabemos, los cremas, junto a Sporting Cristal y Cusco FC son los representantes del Perú en la justa internacional más importante de Sudamérica. Por ello, todos sus hinchas están ansiosos por conocer quiénes serán sus oponentes a abatir con el objetivo de clasificar a los Octavos de Final.

¿Cuál es el grupo más fácil para Universitario?

Universitario de Deportes forma parte del Bombo 2 de la Copa Libertadores, por lo que no puede salir emparejado con ningún otro club del mismo. Eso lo libera de enfrentar a rivales sumamente complicados como: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), y Cruzeiro (BRA).

En ese sentido, si tomamos al oponente más ‘accesible’ del Bombo 1 este sería Independiente del Valle, a quien la ‘U’ ya supo plantearle partido la temporada pasada. Luego, en el Bombo 3 sin duda alguna el club a elegir es Deportivo La Guaira de Venezuela, que a primera vista es el más débil de todos.

Finalmente, en el Bombo 4 el rival de menor categoría es Universidad Central, pero como ya hay un venezolano en el grupo es imposible que se junten. Por ende, después de los llaneros, el otro equipo con mayor chances de vencer es Independiente Rivadavia de Argentina.

De esta forma, el grupo de los dirigidos por Javier Rabanal quedaría así en la Copa Libertadores 2026: Independiente del Valle (ECU), Universitario de Deportes, Deportivo La Guaira (VEN), e Independiente Rivadavia (ARG). Con esta zona, la ‘U’ sería sin duda alguna favorito a clasificar a los Octavos de Final del torneo Conmebol.

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y dónde ver

El sorteo para la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en Paraguay. Ese día también se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana, ambos eventos comenzarán a las 18.00 horas de Perú y serán transmitidos por ESPN para toda Latinoamérica. Además, estará disponible en Disney Plus para quienes tengan suscripción a esta plataforma de streaming.