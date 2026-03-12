De La Pava dio fuerte revelación sobre la llegada de Zambrano y Trauco al Sport Boys: "Yo..."

La inminente llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys generó todo tipo de reacciones luego de que salieran de Alianza Lima por acto de indisciplina y una denuncia en su contra. Tras ser anunciada su salida como técnico del cuadro del Callao, Jaime De La Pava salió al frente para revelar una fuerte confesión sobre cómo se dio el fichaje de ambos futbolistas.

En conversación con el programa de Youtube llamado ‘Linkeados’, De La Pava fue consultado sobre el fichaje de Zambrano y Trauco a Boys tras salir de Alianza por conductas extrafutbolísticas y una denuncia por presunto abuso carnal.

Ante la consulta directa si el técnico pidió a los futbolistas en mención, el colombiano afirmó que no, pero que sí tuvo una conversación con el administrador del cuadro del Callao, Martín Noriega, para que se concrete.

Además, Jaime de La Pava afirmó que tener a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys era importante porque son jugadores de selección peruana y eso te da jerarquía.

Video: Linkeados

“No los pedí, fue una conversación con Martín Noriega y me dijo que pensaba. Yo la verdad le dije que se debe separar el recorrido futbolístico porque son futbolistas de selección peruana y eso es un plus para cualquier equipo. Primero es importante conocer el tema legal, y el otro punto muy importante es saber cómo el grupo recepcionaba eso", afirmó.

Asimismo, declaró que era vital conocer de fondo cómo iba avanzando la denuncia y a la vez cómo los otros jugadores del equipo chalaco iban a recibir la noticia del inminente fichaje de los exaliancistas.

¿Por qué Carlos Zambrano y Miguel Trauco no son oficializados en Sport Boys?

Gustavo Paralta informó que Zambrano y Trauco no son oficializados en Sport Boys debido a que están en búsqueda de una marca para que financie el fichaje de ambos futbolistas, ya que el cuadro del Callao no cuenta con los fondos suficientes para costear la transferencia.

“Según lo que me dicen sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco, el acuerdo está entre Sport Boys y los jugadores. Por la parte de la administración de Boys está todo bien. Sin embargo, su representante, por un acuerdo que ha hecho con la administración, está en búsqueda de un sponsor directo que facilite la llegada de ellos. Boys no tiene una caja importante, lo sabemos, y dentro de la conversación que habían tenido y el acuerdo estaba: ‘Mira, yo te puedo asumir esto, pero busca un sponsor que podría llegar al club y con eso también le pagamos a los jugadores’. Y según lo que me dicen desde Boys, el representante se había comprometido a buscar el sponsor. Esa es la demora del tema y por eso está dilatándose esa situación”, informó el comunicador.