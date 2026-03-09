Se rectifican ante fuerte acusación contra Carlos Zambrano: "Afirmación falsa"

Gabriel Calvo, actor y ahora comunicador del canal de YouTube llamado 'Ouke', salió al frente para rectificarse en vivo tras carta notarial del exfutbolista de Alianza Lima, Carlos Zambrano por haber afirmado que el jugador tuvo conductas indebidas hacia su amiga en medio de la polémica denuncia de una mujer argentina por supuesto abuso carnal.

Reconocido comunicador se rectifica en VIVO tras carta notarial de Carlos Zambrano

Calvo, quien el pasado enero de 2026, afirmó tener pruebas en donde Zambrano acosaba a una amiga suya llamándola más de 15 veces para encontrarse, ahora en marzo salió al frente para rectificarse en vivo tras una carta notarial interpuesta por el exjugador de Alianza.

El actor y también comunicador afirmó que tuvo una mala conclusión cuando su amiga le contó que Carlos Zambrano la llamaba muchas veces y acotó que sus afirmaciones fueron falsas por lo que no puede demostrar lo expuesto contra el futbolista.

“El día 4 de marzo recibí una carta notarial de parte de Carlos Zambrano en referencia a unas afirmaciones realizadas por mí en este espacio. En ese momento señalé que contaba con información sobre más de 15 invitaciones realizadas por el futbolista a una mujer cercana a mí. Esas invitaciones, según lo que equivocadamente concluí, eran para que la mujer en referencia visite a Zambrano en su domicilio”, comenzó diciendo.

Video: Ouke

“Ante esto, debo decir que dicha afirmación es falsa y fue una conclusión equivocada de mi parte. Entiendo que es esta es la rectificación que buscaba Carlos Zambrano de mi parte sobre este tema en concreto. Espero no volver a pronunciarme”, concluyó.

Gabriel Calvo se rectifica en VIVO tras carta notarial de Carlos Zambrano

¿Qué dijo Gabriel Calvo contra Carlos Zambrano?

“El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa. Y cuando quieras desmentirlo Zambrano, tengo todas las pruebas. Como 15 veces le has escrito para decirle: ‘Oye vente a mi casa’, insistiendo, insistiendo e insistiendo”, afirmó Gabriel Calvo en contra de Carlos Zambrano el pasado enero de 2026 en su programa emitido por Ouke.