Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 para Alianza Lima sobre Melgar
Paolo Guerrero aprovechó el rebote que dejó Carlos Cáceda y anotó el tanto que le permite a Alianza Lima afianzarse en lo más alto del Apertura.
¡Fiesta en Matute! Paolo Guerrero aprovechó el rebote que dejó Carlos Cáceda para anotar el 1-0 a favor de Alianza Lima sobre Melgar. Gracias a este tanto, los blanquiazules se consolidan en lo más alto del Torneo Apertura.
Noticia en desarrollo…
