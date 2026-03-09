0
Alianza Lima vs Melgar

Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 para Alianza Lima sobre Melgar

Paolo Guerrero aprovechó el rebote que dejó Carlos Cáceda y anotó el tanto que le permite a Alianza Lima afianzarse en lo más alto del Apertura.

Jesús Yupanqui
Paolo Guerrero anotó el 1-0 a Alianza Lima sobre Melgar.
Paolo Guerrero anotó el 1-0 a Alianza Lima sobre Melgar. | FOTO: L1 MAX
¡Fiesta en Matute! Paolo Guerrero aprovechó el rebote que dejó Carlos Cáceda para anotar el 1-0 a favor de Alianza Lima sobre Melgar. Gracias a este tanto, los blanquiazules se consolidan en lo más alto del Torneo Apertura.

Noticia en desarrollo…

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

