Carlos Zambrano y Miguel Trauco acordaron con club campeón de la Liga 1 tras dejar Alianza

Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán nuevos jugadores de un club histórico de la Liga 1, tras ser despedidos de Alianza Lima.

Luis Blancas
Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegaron a un acuerdo con club campeón de la Liga 1 tras dejar Alianza Lima
Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegaron a un acuerdo con club campeón de la Liga 1 tras dejar Alianza Lima | Composición: Líbero
Carlos Zambrano y Miguel Trauco remecen el mercado luego de su polémica salida de Alianza Lima, tras ser denunciados por una mujer en Uruguay y por cometer actos de indisciplina. Tras este duro episodio, ahora se reveló que los jugadores tienen negociaciones avanzadas con Sport Boys.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco acordaron con club campeón de la Liga 1 tras dejar Alianza

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Trauco y Zambrano tienen todo acordado para ser nuevos jugadores de Sport Boys del Callao y solo falta la firma para cerrar su flamante fichaje tras salir despedidos de Alianza Lima.

"Por decisión y convencimiento de la administración liderada por Martín Noriega, Mario Flores formalizará el contrato para que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se conviertan en nuevos jugadores de Sport Boys en las próximas horas", afirmó inicialmente.

Video: L1MAX

"El club les propuso un contrato hasta fin de año y ahora solo falta que se concrete para que los jugadores acepten todas las condiciones ofrecidas, no estamos hablando de lo económico", continuó.

"Martín Noriega se ha dedicado a hacer una protección directa al club. Por lo tanto, el interés de Trauco y Zambrano por jugar en Boys está presente. Solo falta la formalización del contrato. Son condiciones con las que los jugadores deben estar de acuerdo, ya que por lo demás todo está bien", concluyó.

