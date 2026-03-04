Jean Ferrari confirmó si Zambrano, Peña y Trauco volverán a la selección: "No podemos rechazar"

La selección peruana se encuentra a punto de comenzar una nueva etapa bajo la dirección de Mano Menezes, quien viene preparando su primera convocatoria para los próximos amistosos. En ese contexto, surgió la interrogante sobre si Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco formarán parte del proceso, luego de la denuncia por presunto abuso presentada por una mujer argentina.

Ante esta situación, Jean Ferrari, director general de la FPF, se pronunció al respecto y fijó postura sobre la posibilidad de que los mencionados futbolistas formen parte de la lista del combinado nacional.

Jean Ferrari confirmó si Zambrano, Peña y Trauco volverán a la selección peruana

Durante un diálogo con el programa 'Modo Fútbol', el directivo se pronunció sobre el caso de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron separados de Alianza Lima tras confirmarse una indisciplina y ser denunciados por un presunta violación. Ferrari remarcó que este tipo de situaciones se deben conversar para saber como están legamente en la actualidad.

En esa línea, el exadministrador de Universitario fue contundente al remarcar que, junto a Mano Menezes, está en consenso de no cerrar las puertas a ningún jugador, esto tras la difícil situación que atraviesa la selección peruana.

Video: Modo Fútbol

"Es un tema de comunicación y de saber exactamente qué está sucediendo hoy (con la denuncia en contra de los jugadores). Hay que evaluar lo que pasó con documentos en mano. Esto no es tan sencillo como decir: 'pasó eso porque lo vi en los medios y redes y ya está, crucificado'. Nosotros sabemos perfectamente cómo nos manejamos dentro de nuestro sistema. A partir de ahí, como lo dijo Mano Menezes, las puertas están abiertas absolutamente para todos; no nos podemos dar el lujo de rechazar o tachar a nadie", enfatizó.

Si bien no confirmó su presencia, Jean Ferrari dejó abierta la posibilidad de que los jugadores en mención tengan una nueva oportunidad con la casaquilla de la 'Bicolor' y puedan formar parte del inicio del nuevo proceso. Una noticia que ha impactado a los hinchas, considerando las críticas que han recibido por un gran sector de la hinchada.