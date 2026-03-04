0

Jean Ferrari reveló los estadios donde Perú puede jugar las Eliminatorias para el Mundial 2030

El director deportivo de la FPF, Jean Ferrari, sorprendió tras anunciar los estadios donde la selección peruana puede ejercer su localía en las Eliminatorias para el Mundial 2030.

Jesús Yupanqui
Jean Ferrari habló sobre los estadios que pueden albergar los partidos de Perú en Eliminatorias.
Jean Ferrari habló sobre los estadios que pueden albergar los partidos de Perú en Eliminatorias. | FOTO: La bicolor y Modo Fútbol
En el fútbol, lo más importante es la planificación. Eso lo saben muy bien en la FPF, que está trabajando para llegar en un gran nivel a las Eliminatorias para el Mundial 2030. La gran apuesta es Mano Menezes, un DT con experiencia y que confía en el jugador nacional.

Selección Peruana presentó lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario

Además, Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, fue claro en señalar que existe la posibilidad de que la bicolor pueda disputar algunos de sus partidos en las Eliminatorias en la altura.

El directivo indicó que Cusco y Juliaca son las ciudades que se manejan como alternativas para disputar los duelos clasificatorios para la Copa del Mundo. En Lima, el Estadio Monumental y Estadio Nacional también son posibilidades para albergar a la selección.

"Nacional, Monumental, Juliaca y Cusco son los 4 estadios que se quieren proponer", expresó Jean Ferrari en Modo Fútbol. El exadministrador de Universitario bromeó con que la bicolor pueda jugar en Cerro de Pasco.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

