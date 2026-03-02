Alianza Lima o Universitario: ¿Qué equipo tiene el fixture más difícil en el Torneo Apertura?

Culminada la fecha 5 del Torneo Apertura, Alianza Lima es único líder con 13 puntos, pero Universitario le pisa los talones y más allá de algunos equipos que pueden también dar la pelea, la pugna por el título para ser entre estos dos equipos de la capital. ¿Cuál de estos dos tiene un fixture más complicado en esta primera parte de la Liga 1?

Son 12 jornadas las que restan y aún resta el clásico el Monumental, que se disputará en la fecha 9 y puede ser clave en la lucha por la obtención del primer campeonato del año. ¿Y los otros encuentros que restan?

En el papel, Alianza Lima parece tener un fixture más complicado, porque además de su juego en el coloso de Ate, tiene cuatro salidas más a la altura: dos veces Cusco, Tarma y en la última fecha visita a FC Cajamarca.

Renzo Garcés fue el héroe de Alianza Lima en Cajamarca.

Eso sí, más allá de tener un camino más complicado, los dirigidos por Pablo Guede no tendrán competencia internacional, mientras que los 'cremas' deberán jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y ello implicaría un importante desgaste.

Por su parte, la 'U' tiene un calendario más accesible, porque solo visitará tres ciudades de altura: Andahuaylas, Cutervo y Arequipa, además de Moquegua, que apenas tiene una altitud de 1,410 metros sobre el nivel del mar.

Universitario ganó a FC Cajamarca con gol de Alzugaray.

Fixture de Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar

Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima

Fixture de Universitario

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario

Fecha 7: Universitario vs. UTC

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso

Fecha 11: Melgar vs. Universitario

Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?

El playoffs lo disputan los campeones del Apertura y Clausura, además de los dos mejores equipos del acumulado, sin contar a los ganadores de ambos torneos cortos. Si hay un club que se corone en los dos campeonatos, será autimomáticamente campeón nacional, y los tres mejores del puntaje anual disputarán los playoffs por ser Perú 2.