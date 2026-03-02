Diego Romero, arquero de Universitario, respondió sobre supuesto penal ante FC Cajamarca: "El árbitro..."

En la última jugada, Universitario corrió el riesgo de sufrir el empate tras un choque entre Diego Romero y Arley Rodríguez; sin embargo, el árbitro principal no pitó falta y el encuentro terminó con victoria a favor de los cremas. Al finalizar el duelo, el guardameta nacional se pronunció con los medios de comunicación y confesó lo que realmente había ocurrido.

Con la sufrida victoria ante FC Cajamarca, Universitario se mantiene entre los primeros lugares, pero sin convencer a su hinchada, a quienes los tenía acostumbrados a un estilo de juego diferente y más convincente que los llevó a convertirse en tricampeones del fútbol peruano.

Arquero de Universitario se refirió al posible penal ante FC Cajamarca

Con gol de Lisandro Alzugaray de tiro libre, Universitario de Deportes se llevó el triunfo que le permite seguir en la lucha por el Torneo Apertura 2026. No obstante, su rival, FC Cajamarca, fue un equipo con bastante experiencia y no se la puso fácil a los merengues. Justamente al final del partido se corrió el riesgo de cobrar penal. Ante esto, Diego Romero, uno de los protagonistas de la jugada, se pronunció y se mostró seguro de su intervención.

"Desde el inicio yo supe que NO era penal, porque la pelota está a dos metros, se corre hacia mí. Desde que el árbitro pitó supe que no era penal", expresó Diego Romero para los medios de comunicación al término del partido. Poco a poco, el joven guardameta nacional viene demostrando que tiene todos los recursos necesarios para ser titular en Universitario.

(Video: Jax Latin Media)

Próximo partido de Universitario

El equipo de Javier Rabanal ya se alista para enfrentar a Los Chankas en su visita a Andahuaylas. El partido se jugará el domingo 8 de marzo desde las 15:30 horas como parte de la jornada 6. Actualmente, la 'U' y Los Cahnkas están en el segundo y tercer puesto con 11 unidades en la tabla.