Arley Rodríguez da firme mensaje tras penal no cobrado ante la 'U': "Tú sabes cómo es la cosa"

Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca en el Estadio Monumental y escaló al segundo lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Luego del término del partido, uno de los jugadores que dio declaraciones a la prensa fue el ex Alianza Lima, Arley Rodríguez, que ahora que defiende al cuadro cajamarquino no dudó en expresar su sentir por el penal no cobrado sobre los minutos finales.

Durante la zona mixta del Estadio Monumental, el atacante colombiano no solo habló del duro golpe de caer en esta jornada del certamen local, sino sobre las decisiones arbitrales que terminaron dejando polémicas al cierre del cotejo. Uno de los hechos fue la falta de Diego Romero sobre su persona, el cual considera que, por lo menos, el VAR debió avisar a Joel Alarcón para revisar la jugada.

En medio de su explicación, fue consultado sobre si existe dos reglamentos en la Liga 1 2026, ya que hay jugadas que se cobran en un lado y otras no. Fiel a su estilo, Arley no quiso entrar en polémica y dejó en claro que no hablará más de ello porque conoce que cualquier discrepancia a los jueces puede costar una suspensión.

"¿Fue penal? El árbitro dice que no… quedémonos con esa. La imagen se ve. Él me dice que yo lo busco, pero si yo voy en velocidad y él viene, obvio… he visto la de Garcés… En redes sociales está todo, si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a ver la de Santamaría. ¿Dos reglamentos, no a todos se le cobra lo mismo? No quiero entrar ahí en esa polémica, porque de pronto se habla de más y tú sabes cómo es la cosa. Para mí en lo personal, es roja. Para mí fue penal, pero son decisiones que se toman ahí. El VAR con las pulsaciones más tranquilas podía al menos revisar la jugada", declaró Arley Rodríguez en las cámaras de Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Próximo partido de FC Cajamarca

El siguiente partido de FC Cajamarca será ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque se juega el viernes 6 de marzo a partir de las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.