Lisandro Alzugaray se confiesa luego de marcar su primer gol con Universitario: "No me sentí bien"

Universitario volvió a celebrar en el Estadio Monumental tras su victoria de 1-0 ante FC Cajamarca. El autor del único tanto fue el argentino Lisandro Alzugaray, que con un potente remate de tiro libre selló los tres puntos para esta lucha del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el atacante fue tajante en zona mixta y expresó su sentir a lo largo del compromiso.

En diálogo con la prensa, el ex Liga de Quito se mostró contento por los tres puntos que se consiguió a favor de Universitario, pero en lo personal aceptó una serie de errores que no lo hacían sentir cómodo en el partido. Pese a ello, confesó tener el respaldo de los compañeros y más para el tiro libre que ejecutó.

Pese a que varios estaban presentes en el disparo, le cedieron la responsabilidad al argentino para que puede convertir el 1-0 definitivo de los cremas ante los cajamarquinos. Espera seguir trabajando día a día y dejar atrás estos malos ratos en el Monumental que vivió en ciertos tramos del cotejo.

"Lo importante es que el equipo consiguió los tres puntos. En lo personal no me sentí bien, por ahí algunas pelotas que no suelo perder, por ahí un poco impreciso. Pero estas cosas tiene el fútbol cuando no me sentí tan bien hice el gol, y la verdad que contento. En realidad no iba a patear yo, pero los compañeros me dieron la confianza. Trato de dar el máximo por el equipo", declaró Lisandro Alzugaray.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Ahora, Universitario es segundo en la tabla de posiciones y sigue como uno de los clubes invictos en este arranque del Torneo Apertura 2025. Los cremas se están haciendo fuerte en casa y de visita les falta robar ciertos puntos que le permitan no alejarse de lleno al actual líder Alianza Lima.

Próximo partido de Universitario

El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas en Andahuaylas. Este cotejo fue programado para el domingo 8 de marzo a partir de las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX. Un dato no menor sobre este compromiso, es que los 'merengues' nunca han podido ganar en este escenario.