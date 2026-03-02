Pablo Míguez, ex Alianza, arremete por el penal que no se cobró ante la 'U': "Si fuera al revés..."

Universitario de Deportes venció por la mínima a FC Cajamarca y ahora es escolta de Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, un penal no cobrado a los cajamarquinos desató la polémica en los jugadores, por lo que uno de los que dio la cara a la prensa fue el exblanquiazul, Pablo Míguez.

Durante la ronda de preguntas en zona mixta, el defensa indicó que fue un partido muy friccionado, pero que se dejó jugar bastante por el árbitro Joel Alarcón. No obstante, hizo hincapié a la jugada final del partido contra Arley Rodríguez, el cual considera que fue penal a favor de FC Cajamarca.

Como se sabe, el VAR no alertó al juez principal y el juego siguió su camino, siendo una derrota de 1-0 para los cajamarquinos. Ante este panorama, Míguez fue tajante al expresar que si la situación hubiera sido adversa, probablemente las decisiones arbitrales sean otras a comparación de lo sufrido con ellos.

"Si capaz me queda la jugada del penal de Arley. Pero depende de que el VAR llame. ¿Vi la repetición? Sí, yo cobraría el penal, porque si fuera al revés seguramente sería penal. Pero bueno no vamos a poner excusa. El VAR toma la decisión y el árbitro", declaró Pablo Míguez.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Lo cierto, es que ahora los jugadores evitan dar declaraciones de más para evitar sanciones futuras como Pablo Lavandeira. De hecho, los futbolistas de FC Cajamarca esperan que se reduzca la inhabilitación de su compañero para que se integre a los partidos y así jugar los duelos claves del Torneo Apertura 2026.

FC Cajamarca sumó su segunda derrota en el Torneo Apertura 2026

Tras la caída en el Monumental ante Universitario, FC Cajamarca suma su segunda derrota en el certamen y se queda con cinco puntos en la tabla de posiciones. Su única victoria fue ante FBC Melgar, por lo que ahora espera hacerse fuerte en su siguiente encuentro ante Atlético Grau de Piura.