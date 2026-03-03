Diego Romero contó que tuvo tenso momento con Jean Ferrari tras querer salir de la 'U': “Fue muy..."

Tras regresar de su préstamo en Banfield, Diego Romero comenzó el 2026 como el arquero titular de Universitario de Deportes, siendo una de las piezas importantes en el esquema de Javier Rabanal. Sin embargo, el camino que tuvo que recorrer el guardameta no fue fácil, pues luego de un período donde estuvo marcado por la competencia por el puesto contra Sebastián Britos, a esto se le sumaron temas dirigenciales, ya que, según comentó el jugador, buscó dejar el club por la falta de minutos.

De acuerdo a lo que comenta Romero, tuvo una tensa conversación con Jean Ferrari, cuando aún se encontraba a cargo de la administración de la 'U'. Durante la temporada 2024, el jugador de 24 años tuvo la oportunidad de jugar unos seis o siete partidos consecutivos; no obstante, no logró afianzarse como titular. Tras esto, buscó su salida del cuadro crema, pues su objetivo era mantenerse vigente para la selección peruana; sin embargo, Ferrari se lo impidió.

Diego Romero dio detalles sobre tensa reunión con Jean Ferrari

Durante la conversación para el programa 'Hazme el Aguante', Romero recordó que la temporada fue dura, pues le toco tapar pocos partidos. A eso se le sumaba que estaba esperando la llegada de su bebé.

"Me tocó tapar seis, siete partidos seguidos, y en ese transcurso fue muy frustrante. Es frustrante durante todo el año, veías que pasaban los partidos, que no se daba la chance, acababa el Apertura, iniciaba el Clausura, y yo tenía mi bebé en camino. A medio año, mi representante estaba viendo para irme a Argentina, pero Jean (Ferrari) dijo ‘imposible’, no quería", empezó diciendo Romero.

"Fue una situación complicada. Yo en ese momento sentí molestia, cólera, frustración. Pasaron muchas cosas por mi cabeza en ese momento, traté de no estar mal con nadie ni agarrármela con nadie, tratar de tomarlo de la mejor manera, pero fue muy difícil", complementó el portero.

Romero comentó como fue su reacción tras la llegada de Sebastián Britos

De acuerdo a las palabras de Romero, la noticia sobre la llegada del uruguayo le llegó al guardameta cuando este se encontraba participando en el Preolímpico Sub 23. No obstante, reconoció que tomó la noticia con tranquilidad.

"Me agarró la noticia justo cuando hubo el Preolímpico Sub 23. Yo me voy con una idea, sabiendo de que se podía dar la oportunidad. En el transcurso me voy enterando de que iban a traer un arquero. Traté de dar lo mejor de mí porque era parte de la oportunidad que me habían dado en la selección".

"Cuando llegué sabía que estaba Sebastián y lo tomé con tranquilidad, sabiendo de que quizás se podía dar la oportunidad otra vez, de turnar. Es difícil el puesto de arquero", fueron las palabras de Romero.