Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso HOY por Copa Sudamericana

'Loco' Vargas sorprendió y reveló detalles sobre su salida de Universitario: "No nos pagaban"

Juan Manuel Vargas rememoró su llegada a Universitario de Deportes en 2017, cuando el equipo atravesaba un momento difícil y no pagaba a sus jugadores.

Antonio Vidal
'Loco' Vargas habló sobre su salida de Universitario. Foto: composición Libero/ Edición Limitada
'Loco' Vargas habló sobre su salida de Universitario. Foto: composición Libero/ Edición Limitada
Juan Manuel Vargas recordó su llegada a Universitario de Deportes en 2017, cuando el conjunto crema no pasaba por un gran momento en su historia. En conversación con el programa 'Edición Limitada', el 'Loco' reveló que este regreso a su 'casa' se originó con una llamada inesperada que lo alentó a volver al equipo donde se formó. No obstante, sorprendió al dar detalles sobre su salida.

Durante la conversación, dio a conocer que llegó en un mal momento al club, pues el conjunto crema no les estaba pagando desde hacía unos cinco o seis meses, según explicó. Además, recordó que cuando volvió a Ate ya no había gente de peso, señalando que en ese entonces solo se encontraban Jhon Galliquio y Raúl Fernández.

'Loco' Vargas revela detalles sobre su salida de Universitario

En un primer momento, el exdefensa, manifestó tras una llamada del José 'Puma' Carranza, decidió volver a la 'U'. Además, recordó que en su momento, fue de los pocos canteranos que le dejo dinero al club, tras decidir irse a continuar su carrera a Europa.

"Me llamó el ‘Puma’ y (fui a) la ‘U’. Dije que quiero mucho al club y regresé. Por si acaso, fui el único jugador que le dejó dinero al club cuando me vendieron. Jamás al club le cobré ni 10, ni 15, ni 20, nada (…) Pero fui el único que le dejó dinero al club. El último creo que fui, que lo han vendido de menores", empezó diciendo.

"El hinchaje me ganó. Regresé, pero me fui en mal momento del club porque no nos pagaban: nos debían cinco o seis meses, pero yo quería jugar en el club. Regresé en mal momento, donde ya no había gente de peso, así que estaba solo. Cuando me fui, había un camerín pesado que respaldaba y protegía. Cuando regreso, solo estaba (John) Galliquio, ‘Superman’ (Raúl Fernández). Tuve que decidir: no terminé bien el club y me fui por la puerta falsa", fueron las palabras del 'Loco'.

¿Cómo le fue al 'Loco' Vargas en Universitario?

Con Universitario de Deportes, Vargas logró disputar un total de 52 partidos oficiales, donde pudo marcar seis goles y dar seis asistencias.

