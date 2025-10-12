Juan Manuel Vargas reveló su 'amor' por clásico rival de Universitario: "A mi me gusta"

Juan Manuel Vargas es recordado por su paso en Universitario de Deportes, desde las divisiones menores hasta llegar a la era profesional, dar el gran salto a Europa y luego regresar al club de sus amores. Sin embargo, una declaración reveló que tiene sentimientos por Sport Boys, clásico rival del cuadro merengue.

Juan Manuel Vargas reveló que quiso jugar en clásico rival de Universitario

En la conversación con Juan 'Chiquito' Flores, Vargas utilizó su programa llamado 'La Parrilla del Loco' para revelar que le hubiera gustado jugar en Sport Boys, en caso de no haberse retirado en Universitario a los 34 años en 2019.

"Tú sabes que a mí me gusta el Sport Boys. Si no me retiraba en Universitario, entonces quería ir a Sport Boys porque me gustaba la barra, la gente", reveló el exjugador de la selección peruana y grandioso lateral.

"Antes de irme a la 'U', 'Chalaca' González me lleva al Boys. Ellos no querían pagar una carta, no sé qué vaina y me voy a Universitario", continuó.

Las últimas palabras de Juan Manuel Vargas revelan que Sport Boys también tenía la intención de que el exjugador de Universitario de Deportes formara parte de su club cuando era juvenil y recién comenzaba su carrera futbolística.

No cabe duda de que Vargas ha marcado un antes y un después para todos los hinchas de Universitario, quienes lo ven como uno de los grandes jugadores del club que hizo historia en el fútbol exterior siendo un canterano.

Esta revelación quizás cause incomodidad a los fanáticos cremas que no esperaban leer o escuchar estas declaraciones afirmando un deseo de pertenecer al club del Callao cuando era juvenil, hasta cuando estaba a punto de retirarse del fútbol peruano.