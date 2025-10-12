0

Acumulado de la Liga 1 y tabla de posicones del Torneo Clausura con la fecha 14

Repasa cómo van la tabla acumulada de la Liga 1 y del Torneo Clausura mientras se disputa la fecha 14. El partido entre Sporting Cristal y Universitario fue suspendido.

Vuelve la 'Poderosa' Liga 1. Este domingo comienza la fecha 14 del Torneo Clausura y los equipos buscan sumar puntos que lo acerquen a sus objetivos. Desde la lucha por el título, hasta clasificaciones a torneos internacionales y evitar el descenso. Repasa cómo marchan las posiciones previo a una nueva jornada, que tenía como principal atractivo el Sporting Cristal vs Universitario, pero dicho partido fue suspendido.

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario304169
2. Cusco FC292256
3. Alianza Lima301655
4. Sporting Cristal291951
5. Melgar311349
6. Alianza Atlético291247
7. Garcilaso30945
8. Sport Huancayo31345
9. ADT30-644
10. Cienciano29538
11. Los Chankas28-1038
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys30-832
14. Juan Pablo II29-1330
15. Comerciantes Unidos29-1726
16. Ayacucho29-2225
17. UTC29-2425
18. Alianza Universidad30-2724
19. Binacional---

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC11822
3. ADT12020
4. Sporting Cristal111219
5. Melgar13518
6. Alianza Lima12418
7. Deportivo Garcilaso12018
8. Sport Huancayo13115
9. Cienciano11115
10. Atlético Grau12115
11. Comerciantes Unidos11-315
12. Chankas10-915
13. Alianza Atlético11213
14. Alianza Universidad12-1013
15. Sport Boys12-612
16. Juan Pablo II11-511
17. Ayacucho FC11-910
18. UTC11-76
19. Binacional---

Programación fecha 14 del Torneo Clausura

Domingo 12 de octubre

  • 13:00 Ayacucho FC vs ADT
    Estadio Las Américas, Ayacucho
  • 15:30 Alianza Atlético vs Los Chankas
    Estadio Campeones del 36, Sullana
  • 18:00 Cusco FC vs Comerciantes
    Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Lunes 13 de octubre

  • 15:00 UTC vs Cienciano
    Estadio Germán Contreras, Cajabamba
  • 15:00 Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
    Complejo deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

Martes 14 de octubre

  • 18:00 Melgar vs Alianza Universidad
  • Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Jueves 16 de octubre

  • 20:00 Alianza Lima vs Sport Boys
  • Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Suspendido: Sporting Cristal vs Universitario

Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

