Acumulado de la Liga 1 y tabla de posicones del Torneo Clausura con la fecha 14
Repasa cómo van la tabla acumulada de la Liga 1 y del Torneo Clausura mientras se disputa la fecha 14. El partido entre Sporting Cristal y Universitario fue suspendido.
Vuelve la 'Poderosa' Liga 1. Este domingo comienza la fecha 14 del Torneo Clausura y los equipos buscan sumar puntos que lo acerquen a sus objetivos. Desde la lucha por el título, hasta clasificaciones a torneos internacionales y evitar el descenso. Repasa cómo marchan las posiciones previo a una nueva jornada, que tenía como principal atractivo el Sporting Cristal vs Universitario, pero dicho partido fue suspendido.
Acumulado Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Cusco FC
|29
|22
|56
|3. Alianza Lima
|30
|16
|55
|4. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|5. Melgar
|31
|13
|49
|6. Alianza Atlético
|29
|12
|47
|7. Garcilaso
|30
|9
|45
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|30
|-6
|44
|10. Cienciano
|29
|5
|38
|11. Los Chankas
|28
|-10
|38
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|30
|-8
|32
|14. Juan Pablo II
|29
|-13
|30
|15. Comerciantes Unidos
|29
|-17
|26
|16. Ayacucho
|29
|-22
|25
|17. UTC
|29
|-24
|25
|18. Alianza Universidad
|30
|-27
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|12
|15
|30
|2. Cusco FC
|11
|8
|22
|3. ADT
|12
|0
|20
|4. Sporting Cristal
|11
|12
|19
|5. Melgar
|13
|5
|18
|6. Alianza Lima
|12
|4
|18
|7. Deportivo Garcilaso
|12
|0
|18
|8. Sport Huancayo
|13
|1
|15
|9. Cienciano
|11
|1
|15
|10. Atlético Grau
|12
|1
|15
|11. Comerciantes Unidos
|11
|-3
|15
|12. Chankas
|10
|-9
|15
|13. Alianza Atlético
|11
|2
|13
|14. Alianza Universidad
|12
|-10
|13
|15. Sport Boys
|12
|-6
|12
|16. Juan Pablo II
|11
|-5
|11
|17. Ayacucho FC
|11
|-9
|10
|18. UTC
|11
|-7
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
Programación fecha 14 del Torneo Clausura
Domingo 12 de octubre
- 13:00 Ayacucho FC vs ADT
Estadio Las Américas, Ayacucho
- 15:30 Alianza Atlético vs Los Chankas
Estadio Campeones del 36, Sullana
- 18:00 Cusco FC vs Comerciantes
Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Lunes 13 de octubre
- 15:00 UTC vs Cienciano
Estadio Germán Contreras, Cajabamba
- 15:00 Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
Complejo deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
Martes 14 de octubre
- 18:00 Melgar vs Alianza Universidad
- Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
Jueves 16 de octubre
- 20:00 Alianza Lima vs Sport Boys
- Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Suspendido: Sporting Cristal vs Universitario
Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau
No olvides revisar tu agenda deportiva
