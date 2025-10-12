Acumulado de la Liga 1 y tabla de posicones del Torneo Clausura con la fecha 14

Vuelve la 'Poderosa' Liga 1. Este domingo comienza la fecha 14 del Torneo Clausura y los equipos buscan sumar puntos que lo acerquen a sus objetivos. Desde la lucha por el título, hasta clasificaciones a torneos internacionales y evitar el descenso. Repasa cómo marchan las posiciones previo a una nueva jornada, que tenía como principal atractivo el Sporting Cristal vs Universitario, pero dicho partido fue suspendido.

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 30 41 69 2. Cusco FC 29 22 56 3. Alianza Lima 30 16 55 4. Sporting Cristal 29 19 51 5. Melgar 31 13 49 6. Alianza Atlético 29 12 47 7. Garcilaso 30 9 45 8. Sport Huancayo 31 3 45 9. ADT 30 -6 44 10. Cienciano 29 5 38 11. Los Chankas 28 -10 38 12. Atlético Grau 30 0 37 13. Sport Boys 30 -8 32 14. Juan Pablo II 29 -13 30 15. Comerciantes Unidos 29 -17 26 16. Ayacucho 29 -22 25 17. UTC 29 -24 25 18. Alianza Universidad 30 -27 24 19. Binacional - - -

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 12 15 30 2. Cusco FC 11 8 22 3. ADT 12 0 20 4. Sporting Cristal 11 12 19 5. Melgar 13 5 18 6. Alianza Lima 12 4 18 7. Deportivo Garcilaso 12 0 18 8. Sport Huancayo 13 1 15 9. Cienciano 11 1 15 10. Atlético Grau 12 1 15 11. Comerciantes Unidos 11 -3 15 12. Chankas 10 -9 15 13. Alianza Atlético 11 2 13 14. Alianza Universidad 12 -10 13 15. Sport Boys 12 -6 12 16. Juan Pablo II 11 -5 11 17. Ayacucho FC 11 -9 10 18. UTC 11 -7 6 19. Binacional - - -

Programación fecha 14 del Torneo Clausura

Domingo 12 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs ADT

Estadio Las Américas, Ayacucho



Estadio Las Américas, Ayacucho 15:30 Alianza Atlético vs Los Chankas

Estadio Campeones del 36, Sullana



Estadio Campeones del 36, Sullana 18:00 Cusco FC vs Comerciantes

Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Lunes 13 de octubre

15:00 UTC vs Cienciano

Estadio Germán Contreras, Cajabamba



Estadio Germán Contreras, Cajabamba 15:00 Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

Complejo deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

Martes 14 de octubre

18:00 Melgar vs Alianza Universidad

Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Jueves 16 de octubre

20:00 Alianza Lima vs Sport Boys

Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Suspendido: Sporting Cristal vs Universitario

Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau