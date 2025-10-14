- Hoy:
Dirigente de Alianza Lima fue tajante sobre el futuro DT del club para el 2026: "Los técnicos están..."
Alianza Lima ha tenido un final de temporada poco esperado: sin chances en conquistar el Torneo Clausura ni seguir compitiendo a nivel internacional tras quedar fuera en la Sudamericana.
Durante las últimas semanas se ha hablado mucho si Néstor Gorosito terminará renovando su contrato con Alianza Lima, pero lo cierto es que todavía no hay nada concretado. En ese sentido, el presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, explicó cómo se viene tratando el tema para la temporada 2026.
La acción a la Liga 1 regresa luego del descanso por la fecha FIFA donde Perú se midió ante la selección de Chile en un partido amistoso. Ahora, se ha dado a conocer más a fondo sobre el manejo de la renovación de Néstor Gorosito y cuál es el futuro del club, pensando ya en lo que será el año siguiente.
Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. en busca de seguir sumando de a tres luego de perder de visita en Huánuco e intentar dejar atrás la dolorosa expulsión de Hernán Barcos que afectó al resultado final.
¿Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima para el 2026?
En conversación con TV Perú Deportes, el presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, no dudó en hablar sobre la continuidad del 'Pipo' Gorosito. "La reflexión que hizo Franco Navarro Mandayo hace unos días atrás es correcta, porque en el fútbol los directos técnicos son com los ministros que están en constante evaluación", explicó dejando abierta la posibilidad de la renovación del DT argentino o también la posibilidad de fichar a otro candidato que represente los valores del club.
Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, habló sobre renovación de Gorosito.
En tanto, Zúñiga también aprovechó para referirse a las diferencias que hay en la Liga 1. "La cancha no está pareja para todos. Es una realidad que en el tema arbitral hay una falta de transparencia que nos genera mucha incertidumbre. Yo siempre lo dije que, al parecer, este torneo se juega con dos reglamentos; mientras unos juegan soccer, otros juegan fútbol americano", expresó.
Próximos partidos de Alianza Lima
Sin posibilidades de alcanzar los primeros lugares del campeonato nacional, Alianza Lima no pierde la esperanza, por lo que debe ganar sus siguientes encuentros a la espera de cualquier desliz de los líderes. Próximamente, Alianza Lima jugará contra Sport Boys, Sport Huancayo, Melgar y Chankas CYC.
