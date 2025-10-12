¿Batacazo? El mundialista peruano que Néstor Gorosito quiere en Alianza Lima para el 2026

El Torneo Clausura 2025 entró a la recta final y diversos equipos luchan por sus respectivos objetivos como es el caso de Alianza Lima que ve complicada sus chances de lograr el título. En medio de esa situación, se conoció el interés por un destacado jugador con amplia experiencia en el fútbol extranjero.

En caso de que se quede en la temporada 2026, a Néstor Gorosito le agrada la idea de contar con dicho elemento para poder potenciar el plantel y así luchar por las metas del club. Líbero pudo conocer que el ‘Pipo’ le dio el visto bueno a este fichaje y espera que pueda concretarse.

Alianza Lima y un refuerzo de selección para la temporada 2026

Cabe mencionar que en los últimos días se conoció que Alianza Lima busca fichar a Luis Advíncula para convertirse en su flamante refuerzo del 2026. Como era de esperarse, esta noticia generó diversas reacciones en los hinchas que esperan contar con los mejores elementos en el terreno de juego.

El popular ‘Rayo’, seleccionado peruano que fue al Mundial de Rusia 2018, pertenece a Boca Juniors; sin embargo, no tiene mucha continuidad en el conjunto 'Xeneize', por lo que analiza su posible llegada a Matute y aportar toda su experiencia. De concretarse su llegada será uno de los batacazos de la Liga 1 en su próxima edición.