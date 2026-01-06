Barcelona vs Athletic Club EN VIVO: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver la Supercopa

Momento de vivir un partidazo entre Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Este encuentro se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). La transmisión de estos 90 minutos va GRATIS en señal abierta por América TV a nivel nacional (Perú).

El equipo de Hansi Flick se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria en este llave de la Supercopa de España. Los futbolistas blaugranas llegan en óptimas condiciones para este encuentro, teniendo a Lamine Yamal como principal figura de la oncena 'culé'. Pese a ello, tomarán con mucha seriedad estos 90 minutos al saber que el conjunto de Athletic Club dará de todo en busca del batacazo.

"Ganar la Supercopa nos dio mucha energía para arrancar la pasada temporada y queremos lo mismo este año. Es un torneo que me gusta", declaró Hansi Flick previo al partido entre blaugranas y leones. El estratega alemán sabe cómo afrontar este tipo de torneos, por lo que tratará de que sus dirigidos saquen ventaja en los minutos iniciales.

Por el lado de Athletic Club, el conjunto no atraviesa uno de sus mejores momentos en lo que va la mitad de temporada. Los dirigidos por Ernesto Valverde iniciaron con pie izquierdo LaLiga, pero luego han ido recuperando en base a un rendimiento irregular. Si bien aún tienen chances de pelear cupo a torneos UEFA, la afición no está del todo contenta por su nivel.

"Sabemos que no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y queremos aprovecharla. Son 90 minutos en los que tenemos que intentar superar al Barcelona. Si estás aquí es porque algo has hecho. Porque has ganado algo o has estado cerca de hacerlo. Es un premio estar aquí y queremos aún uno mayor, que sería estar en la final", manifestó Ernesto Valverde, DT de Athletic Club.

Un dato no menor, es que de los últimos 5 partidos entre Barcelona vs Athletic Club los marcadores han favorecido al elenco blaugrana. Los 'culés' registran cuatro victorias y un empate, por lo que es evidente su superioridad sobre el campo de juego.

¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Club?

El partido entre Barcelona vs Athletic Club se juega este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Ambos equipos se estrenan en la semifinal de la Supercopa de España, por lo que no escatimarán esfuerzos en conseguir la clasificación a la final.

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club?

Barcelona y Athletic Club inician su partido de Supercopa de España a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Venezuela, Bolivia: 15:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 16:00 horas

España: 20:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Athletic Club se verá por señal abierta en vivo vía América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante el app de América TVGO que podrás sintonizar mediante PC, SmarTV y teléfono móvil.

Canales de transmisión del Barcelona vs Athletic Club

Argentina, Paraguay: Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium

Colombia: Win+ Fútbol

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports

Perú: América TV, América TVGO

España: Movistar+

Uruguay: Flow TV

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV

Venezuela: Meridiano Televisión, inter

Posibles alineaciones Barcelona vs Athletic Club

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Berenguer.

Barcelona vs Athletic Club: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE ATHLETIC CLUB Betsson 1.52 4.45 5.90 Betano 1.52 4.60 6.70 Bet365 1.48 4.75 5.50 1XBet 1.56 4.73 6.20 Doradobet 1.52 4.33 6.33

Últimos 5 partidos entre Barcelona vs Athletic Club

Barcelona 4-0 Athletic Club (LaLiga 2025)

Athletic 0-3 Barcelona (LaLiga 2025)

Athletic Club 0-2 Barcelona (Supercopa de España 2025)

Barcelona 2-1 Athletic Club (LaLiga 2024)

Athletic 0-0 Barcelona (LaLiga 2024)

