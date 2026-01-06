Barcelona vs Athletic Club EN VIVO: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver la Supercopa
Desde Yeda, Barcelona y Athletic Club se verán cara a cara por la semifinal de la Supercopa de España vía América TV y América TVGO.
Momento de vivir un partidazo entre Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Este encuentro se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). La transmisión de estos 90 minutos va GRATIS en señal abierta por América TV a nivel nacional (Perú).
El equipo de Hansi Flick se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria en este llave de la Supercopa de España. Los futbolistas blaugranas llegan en óptimas condiciones para este encuentro, teniendo a Lamine Yamal como principal figura de la oncena 'culé'. Pese a ello, tomarán con mucha seriedad estos 90 minutos al saber que el conjunto de Athletic Club dará de todo en busca del batacazo.
"Ganar la Supercopa nos dio mucha energía para arrancar la pasada temporada y queremos lo mismo este año. Es un torneo que me gusta", declaró Hansi Flick previo al partido entre blaugranas y leones. El estratega alemán sabe cómo afrontar este tipo de torneos, por lo que tratará de que sus dirigidos saquen ventaja en los minutos iniciales.
Por el lado de Athletic Club, el conjunto no atraviesa uno de sus mejores momentos en lo que va la mitad de temporada. Los dirigidos por Ernesto Valverde iniciaron con pie izquierdo LaLiga, pero luego han ido recuperando en base a un rendimiento irregular. Si bien aún tienen chances de pelear cupo a torneos UEFA, la afición no está del todo contenta por su nivel.
"Sabemos que no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y queremos aprovecharla. Son 90 minutos en los que tenemos que intentar superar al Barcelona. Si estás aquí es porque algo has hecho. Porque has ganado algo o has estado cerca de hacerlo. Es un premio estar aquí y queremos aún uno mayor, que sería estar en la final", manifestó Ernesto Valverde, DT de Athletic Club.
Un dato no menor, es que de los últimos 5 partidos entre Barcelona vs Athletic Club los marcadores han favorecido al elenco blaugrana. Los 'culés' registran cuatro victorias y un empate, por lo que es evidente su superioridad sobre el campo de juego.
RFEF anuncia partido entre Barcelona vs Athletic Club.
¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Club?
El partido entre Barcelona vs Athletic Club se juega este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Ambos equipos se estrenan en la semifinal de la Supercopa de España, por lo que no escatimarán esfuerzos en conseguir la clasificación a la final.
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club?
Barcelona y Athletic Club inician su partido de Supercopa de España a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 13:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 15:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 16:00 horas
- España: 20:00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Athletic Club se verá por señal abierta en vivo vía América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante el app de América TVGO que podrás sintonizar mediante PC, SmarTV y teléfono móvil.
Canales de transmisión del Barcelona vs Athletic Club
- Argentina, Paraguay: Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium
- Colombia: Win+ Fútbol
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- México: Sky Sports
- Perú: América TV, América TVGO
- España: Movistar+
- Uruguay: Flow TV
- Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV
- Venezuela: Meridiano Televisión, inter
Posibles alineaciones Barcelona vs Athletic Club
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.
Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Berenguer.
Barcelona vs Athletic Club: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|BARCELONA
|EMPATE
|ATHLETIC CLUB
|Betsson
|1.52
|4.45
|5.90
|Betano
|1.52
|4.60
|6.70
|Bet365
|1.48
|4.75
|5.50
|1XBet
|1.56
|4.73
|6.20
|Doradobet
|1.52
|4.33
|6.33
Últimos 5 partidos entre Barcelona vs Athletic Club
- Barcelona 4-0 Athletic Club (LaLiga 2025)
- Athletic 0-3 Barcelona (LaLiga 2025)
- Athletic Club 0-2 Barcelona (Supercopa de España 2025)
- Barcelona 2-1 Athletic Club (LaLiga 2024)
- Athletic 0-0 Barcelona (LaLiga 2024)
Árbitros de Barcelona vs Athletic Club
- Árbitro principal: Isidro Díaz de Mera
- Asistente 1: Diego Santaúrsula
- Asistente 2: Rubén Campo
- Cuarto árbitro: Alejandro Quintero
- Quinto árbitro: Antonio Martínez
- VAR: Jorge Figueroa
- AVAR: Javier Iglesias
- AVAR 2: Adrián Cordero
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90