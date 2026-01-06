0

Canal confirmado para ver Barcelona vs Athletic Club por semifinal de la Supercopa de España

Revisa dónde ver el partido entre Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudita.

Diego Medina
Barcelona y Athletic Club inauguran la semifinal de la Supercopa de España.
Barcelona y Athletic Club inauguran la semifinal de la Supercopa de España. | Foto: RFEF
COMPARTIR

Se estrena el 2026 con un partidazo como el Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Ambos elencos darán todo de sí en estos 90 minutos para conseguir el boleto a la gran final del certamen español. La sede será nuevamente Arabia Saudita, por lo que millones de hinchas desean conocer qué canal transmitirá su compromiso.

Horarios y canales para ver Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa del Rey.

PUEDES VER: ¿A que hora juega Barcelona vs Athletic y en qué canal ver transmisión de la Supercopa de España?

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

El partido entre Barcelona vs Athletic Club se verá por la señal en vivo de América TV y América TVGO para todo el territorio peruano. Podrás sintonizarlo mediante el Canal 4 totalmente GRATIS y en seña abierta, mientras que el servicio streaming lo puedes ver mediante PC; SmarTV o teléfono móvil.

Barcelona vs Athletic Club

América TV transmitirá el Barcelona vs Athletic Club.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Athletic Club

Revisa la lista de canales de transmisión por país para disfrutar la semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona vs Athletic Club:

  • Argentina, Paraguay: Flow Sports
  • Brasil: Disney+ Premium
  • Colombia: Win+ Fútbol
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • México: Sky Sports
  • Perú: América TV, América TVGO
  • España: Movistar+
  • Uruguay: Flow TV
  • Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV
  • Venezuela: Meridiano Televisión, inter

(VIDEO: América TV)

Barcelona vs Athletic Club: fecha, día y horario confirmado

El partido de semifinal entre Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa de España se llevará a cabo este miércoles 7 de enero a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT, 20:00 horas de España).

¿Cuándo es la final de la Supercopa de España?

La gran final de la Supercopa de España está programada para el domingo 11 de enero. Los rivales se darán a conocer en los siguientes días cuando las llaves de semifinales se definan: Barcelona vs Athletic Club y Real Madrid vs Atlético de Madrid.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¿A que hora juega Barcelona vs Athletic y en qué canal ver transmisión de la Supercopa de España?

  2. Oficial: Luis Advíncula tomó firme medida en medio de su posible llegada a Alianza Lima - VIDEO

  3. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este martes 6 de enero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano