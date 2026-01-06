Canal confirmado para ver Barcelona vs Athletic Club por semifinal de la Supercopa de España
Revisa dónde ver el partido entre Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudita.
Se estrena el 2026 con un partidazo como el Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Ambos elencos darán todo de sí en estos 90 minutos para conseguir el boleto a la gran final del certamen español. La sede será nuevamente Arabia Saudita, por lo que millones de hinchas desean conocer qué canal transmitirá su compromiso.
PUEDES VER: ¿A que hora juega Barcelona vs Athletic y en qué canal ver transmisión de la Supercopa de España?
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?
El partido entre Barcelona vs Athletic Club se verá por la señal en vivo de América TV y América TVGO para todo el territorio peruano. Podrás sintonizarlo mediante el Canal 4 totalmente GRATIS y en seña abierta, mientras que el servicio streaming lo puedes ver mediante PC; SmarTV o teléfono móvil.
América TV transmitirá el Barcelona vs Athletic Club.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Athletic Club
Revisa la lista de canales de transmisión por país para disfrutar la semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona vs Athletic Club:
- Argentina, Paraguay: Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium
- Colombia: Win+ Fútbol
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- México: Sky Sports
- Perú: América TV, América TVGO
- España: Movistar+
- Uruguay: Flow TV
- Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV
- Venezuela: Meridiano Televisión, inter
(VIDEO: América TV)
Barcelona vs Athletic Club: fecha, día y horario confirmado
El partido de semifinal entre Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa de España se llevará a cabo este miércoles 7 de enero a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT, 20:00 horas de España).
¿Cuándo es la final de la Supercopa de España?
La gran final de la Supercopa de España está programada para el domingo 11 de enero. Los rivales se darán a conocer en los siguientes días cuando las llaves de semifinales se definan: Barcelona vs Athletic Club y Real Madrid vs Atlético de Madrid.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90