Canal confirmado para ver Barcelona vs Athletic Club por semifinal de la Supercopa de España

Se estrena el 2026 con un partidazo como el Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Ambos elencos darán todo de sí en estos 90 minutos para conseguir el boleto a la gran final del certamen español. La sede será nuevamente Arabia Saudita, por lo que millones de hinchas desean conocer qué canal transmitirá su compromiso.

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

El partido entre Barcelona vs Athletic Club se verá por la señal en vivo de América TV y América TVGO para todo el territorio peruano. Podrás sintonizarlo mediante el Canal 4 totalmente GRATIS y en seña abierta, mientras que el servicio streaming lo puedes ver mediante PC; SmarTV o teléfono móvil.

América TV transmitirá el Barcelona vs Athletic Club.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Athletic Club

Revisa la lista de canales de transmisión por país para disfrutar la semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona vs Athletic Club:

Argentina, Paraguay: Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium

Colombia: Win+ Fútbol

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports

Perú: América TV, América TVGO

España: Movistar+

Uruguay: Flow TV

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV

Venezuela: Meridiano Televisión, inter

(VIDEO: América TV)

Barcelona vs Athletic Club: fecha, día y horario confirmado

El partido de semifinal entre Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa de España se llevará a cabo este miércoles 7 de enero a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT, 20:00 horas de España).

¿Cuándo es la final de la Supercopa de España?

La gran final de la Supercopa de España está programada para el domingo 11 de enero. Los rivales se darán a conocer en los siguientes días cuando las llaves de semifinales se definan: Barcelona vs Athletic Club y Real Madrid vs Atlético de Madrid.