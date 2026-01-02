Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, pronóstico y dónde ver
Barcelona visitará a Espanyol este sábado 3 de enero con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla de LaLiga. El partido irá EN VIVO por DIRECTV Sports.
Barcelona quiere empezar el 2026 de la mejor manera y ahora tendrá como primer rival a Espanyol por la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el RCDE Stadium. El derbi calatán promete tener expectantes a los hinchas alrededor del mundo, ya que el cuadro 'Azulgrana' viene imparable. El duelo se jugará a partir de las 15:00 horas de Perú, asimismo podrás seguir EN DIRECTO vía DIRECTV Sports para Latinoamérica o Movistar Plus en España.
Antesala del partido Barcelona vs Espanyol por LaLiga
¡Van por los 3 puntos! Después de su importante victoria por 2-0 sobre Villarreal al término del 2025, los dirigidos por Hansi Flick solo piensan en dar el golpe de visita contra los 'Pericos' en un cotejo que se perfila para cautivar a toda la audiencia debido a la histórica rivalidad entre dos escuadras históricas de España.
La noticia que más celebra la hinchada del Barza es la vuelta de Pedri y Ronald Araújo y Lamine Yamal quien era duda hasta antes del partido, tras ausentarse de las prácticas del equipo el último jueves. Sin embargo, Gavi, Christensen aún están en fase de recuperación, lo que obliga al estratega a modificar ligeramente su sistema táctico para ir por el triunfo.
Barcelona cerró el 2025 con triunfo ante Villarreal
Al respecto, durante la conferencia de prensa previo al encuentro, Flick dejó en claro que respeta a su rival pero su equipo está mentalizado en conseguir un buen resultado. "Es normal, tampoco fue fácil el curso pasado. Este año tienen confianza, juegan bien, están en buena posición, ejercen una buena presión. Veremos qué ocurre. Pero tenemos que estar con calma y jugar el mejor fútbol. Hay que jugar como queremos. Tenemos calidad suficiente para ganar", sostuvo.
Hansi Flick habló previo al duelo ante Espanyol
Espanyol, por su parte, también llega a esta cita luego de imponerse por un marcador de 2-1 ante Athletic Club en la reciente fecha de LaLiga. Para este 2026, el cuadro de Manolo González busca revertir su irregular registro y con el apoyo de su fiel hinchada lucharán por vencer a los catalanes.
En la antesala, el entrenador de los 'Pericos' también fue contundente respecto a la presencia del elenco 'Blaugrana' en el RCDE Stadium. "Cuando vino Figo al Camp Nou... No están para dar lecciones a nadie. Me da bastante igual, lo que me importa es ganar", manifestó a los medios.
¿Cuándo juega Barcelona vs Espanyol?
Según la programación oficial, Barcelona se enfrentará a Espanyol este sábado 3 de enero por una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el RCDE Stadium.
Barcelona jugará ante Espanyol por LaLiga EA Sports
¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol?
El choque entre los 'Culés' y los 'Pericos' por la liga española dará comienzo a partir de las 15:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de España. A continuación, revisa la guía completa de horarios.
- México: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
Espanyol recibirá a Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26
¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol?
No te pierdas la transmisión del cotejo que afrontará Barcelona vs Espanyol EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 18 de LaLiga a través de la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica y Movistar Plus en territorio español.
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play
- Canadá: TSN+
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- México: Sky Sports Mexico, Sky+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+, LALIGA TV, Movistar Plus+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
Barcelona vs Espanyol: pronósticos y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Barcelona es favorito a ganar el partido sobre Espanyol por la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26.
|Casas de Apuestas
|Espanyol
|Empate
|Barcelona
|Betsson
|5.40
|4.70
|1.55
|Betano
|5.70
|4.85
|1.55
|Bet365
|5.25
|4.75
|1.50
|1XBET
|5.84
|4.98
|1.56
|Coolbet
|5.60
|4.85
|1.55
|Doradobet
|5.33
|4.75
|1.54
Barcelona vs Espanyol: alineaciones posibles
- Barcelona: Joan García; Balde, Gerard Martin, Cubarsí, Koundé; Èric Garcia, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres .
- Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, González, Expósito; Pere Milla, Dolan; Roberto Fernández.
Barcelona: últimos 5 partidos
- Barcelona 2-0 Villarreal
- Barcelona 2-0 Guadalajara
- Barcelona 2-0 Osasuna
- Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
- Real Betis 3-5 Barcelona
Espanyol: últimos 5 partidos
- Athletic Club 1-2 Espanyol
- Getafe 0-1 Espanyol
- Espanyol 1-0 Rayo Vallecano
- Atlético Baleares 1-0 Espanyol
- Celta de Vigo 0-1 Espanyol
¿Dónde jugarán Barcelona vs Espanyol?
El RCDE Stadium, o también conocido como El Pratt, será el recinto principal del partido entre Barcelona vs Espanyol por LaLiga EA Sports. Aquel escenario tiene disponibilidad para recibir un promedio de 40.500 hinchas.
