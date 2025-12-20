- Hoy:
Barcelona vs Villarreal EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver transmisión
Barcelona visita a Villarreal este domingo 21 de diciembre en el estadio de la Cerámica por LaLiga a partir de las 10:15 a. m. hora peruana.
Este domingo 21 de diciembre, Barcelona visita a Villarreal en un partido de pronóstico reservado. El encuentro se disputará en el estadio La Cerámica a partir de las 10:15 a. m. y la transmisión podrás seguirlo mediante el canal ESPN y por la app Disney Plus.
PUEDES VER: ¡SIUUU! Mbappé marcó gol para Real Madrid e igualó el récord de Cristiano con dedicatoria - VIDEO
Por el lado del 'Submarino Amarillo', el técnico Marcelino García llega con una importante lista de jugadores que no tendrá a disposición por diversos motivos. Como se sabe, no estarán presentes en este partido los jugadores Logan Costa y Willy Kambwala. A ellos se suman Santi Mouriño, Thomas Partey, Juan Foyth, Gerard Moreno y Sergi Cardona. Además, Ilias Akhomach y Pape Gueye tampoco estarán, ya que disputan la Copa de África.
Con este duro panorama, Villarreal intentará al menos no perder en casa para mantenerse en las primeras posiciones. Recordemos que ahora mismo son terceros con 35 puntos contra los 43 del líder Barcelona. Además, tienen dos partidos menos y de ganarlo se consolidarán en la tercera casilla.
Por su parte, el Barça parte como favorito para sumar los tres puntos, pero también saben que no será nada fácil. Al igual que el rival de turno, Hansi Flick también tiene bajas importantes. Pedri, Gavi y Olmo por lesión. Tampoco estará disponible el futbolista uruguayo Ronald Araujo.
La consigna es ganar y cerrar el año con un triunfo, que lo permitirá empezar el 2026 con una ventaja importante en la tabla de posiciones sobre el Real Madrid. Ahora mismo los separa apenas un punto de distancia.
Barcelona vs Villarreal: canal y dónde ver
ESPN será el canal encargado de la transmisión del partido de Barça vs Villarreal. Además, también puedes verlo de forma online mediante la plataforma de streaming Disney Plus.
Barcelona vs Villarreal: hora del partido
- México: 09:15 a.m.
- Perú: 10:15 a.m.
- Colombia: 10:15 a.m.
- Ecuador: 10:15 a.m.
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 11:15 a.m.
- Bolivia: 11:15 a.m.
- Argentina: 12:15 p.m.
- Brasil: 12:15 p.m.
- Chile: 12:15 p.m.
- Paraguay: 12:15 p.m.
- Uruguay: 12:15 p.m.
- España: 16:15 p.m.
Barcelona vs Villarreal: apuestas y pronóstico
|APUESTAS
|VILLARREAL
|X
|BARCELONA
|BETSSON
|3.70
|4.70
|1.75
|BETANO
|3.75
|4.80
|1.74
|1XBET
|3.84
|4.73
|1.84
|DORADOBET
|3.60
|4.75
|1.80
Barcelona vs Villarreal: alineaciones
Villarreal: Luiz Junior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza, Comesaña, Parejo, Buchanan, Moleiro, Oliwuaseyi y Ayoze.
Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Eric García; Lamine, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.
