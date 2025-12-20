¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal y dónde ver EN VIVO LaLiga?

Villarreal recibirá a Barcelona por la fecha 17 de LaLiga desde el Estadio de la Cerámica, recinto donde más de 23 mil personas podrán disfrutar de este gran encuentro que sigue definiendo los primeros lugares del torneo español. Por eso, te contamos los horarios y canales para ver en vivo este duelo que promete cautivar a más de uno.

¿A qué hora ver el partido Barcelona vs Villarreal?

Si deseas ver los partidos de LaLiga de España y sintonizar el encuentro entre Barcelona y Villarreal, por la fecha 17, aquí te presentamos los horarios en los distintos países:

México: 09:15 a.m.

Perú: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 11:15 a.m.

Bolivia: 11:15 a.m.

Venezuela: 11:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Brasil: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

Paraguay: 12:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

España: 17:15 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs Villarreal EN VIVO?

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV y Disney +

Bolivia: ESPN y Disney +

Perú: ESPN y Disney +

Colombia: ESPN y Disney +

Paraguay: ESPN y Disney +

Argentina: ESPN y Disney +

Venezuela: ESPN y Disney +

España: DAZN y LaLiga TV

México: SKY Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV

Barcelona vs Villarreal por LaLiga EA Sports 2025-26

Tras haberse disputado 16 jornadas, el Barcelona se encuentra como único líder de LaLiga; sin embargo, tiene al Real Madrid y al Villarreal como sus más grandes perseguidores. Por lo tanto, este encuentro entre ambos clubes tiene una gran importancia para el futuro del campeonato español.

En caso de que el Villarreal logre vencer a Barcelona, se pondría a 5 puntos del cuadro culé, mientras que el Real Madrid, en caso de ganar su partido, estaría a solo 1 punto, por lo que la tabla se pondría candente.

Ambos equipos llegan a este encuentro con una racha de cinco partidos sin perder, por lo que será un gran enfrentamiento en el que vencer significará cortar el invicto del otro.

El último partido del Villarreal fue contra el Getafe en condición de local, por lo que espera lograr lo mismo ante el Barcelona, que también hizo lo suyo contra Osasuna.