¿Colegios públicos SUSPENDERÁN inicio de clases ante la crisis de GNV? Esto confirma MINEDU a 3 días de la fecha

El escenario al que se enfrenta el Perú tras el desabastecimiento de gas (GNV y GLP) en Perú desde el pasado 1 de marzo, cuando se dio una fuga y rotura en el ducto de Camisea en Cusco, ha generado que miles de padres de familia estén intrigados sobre el comienzo de clases.

Para todos los colegios públicos, el inicio del año escolar está programado para el próximo lunes 16 de marzo de 2026, y estando tan cerca a la fecha, la expectativa crece al ver que la crisis por escasez del recurso energético, sigue desarrollándose.

La situación ha obligado a muchos sectores a detener el transporte y producción, generando una emergencia que se prevé normalizar hacia el fin de semana. Es decir este sábado 14 de marzo, deberían presentarse más buenas noticias en relación al tema. Sin embargo, aún hay incertidumbre.

Colegios públicos programaron inicio de clases para este 16 de marzo / FOTO: MINEDU

MINEDU sobre clases de colegios públicos

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que la fecha de inicio oficial del año escolar se mantiene sin cambio alguno, aclarando que las disposiciones tomadas durante los días más críticos de la escasez de gas fueron solo establecidas temporalmente.

De esta manera, se autoriza que este 16 de marzo se empiece con el regreso a las aulas con normalidad para aquellos niños, adolescentes y jóvenes que pertenecen a las escuelas estatales del país.

¿Cuánto dura el año escolar 2026?

La normativa vigente del MINEDU indica que el primer día de asistencia para los estudiantes de instituciones nacionales será el lunes 16 de marzo y así el el año escolar durará hasta el viernes 18 de diciembre.

Calendario escolar del MINEDU

Primer bloque de gestión: 2 al 13 de marzo de 2026

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo de 2026 (9 semanas)

Segundo bloque de gestión: 18 al 22 de mayo de 2026

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio de 2026 (9 semanas)

Tercer bloque de gestión: 27 de julio al 7 de agosto de 2026

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre de 2026 (9 semanas)

Cuarto bloque de gestión: 12 al 16 de octubre de 2026

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026 (9 semanas)

Quinto bloque de gestión (cierre administrativo): 21 al 31 de diciembre de 2026

Regresaron clases presenciales para colegios privados

Por medio de la Resolución Viceministerial N.° 035-2026-MINEDU, se confirmó el restablecimiento de la modalidad presencial para los centros educativos privados ubicados en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao desde el pasado 11 de marzo de 2026.

La medida preventiva fue tomada a raíz de la emergencia por el suministro de gas natural, ya que se buscaba evitar que haya mucha movilización en las calles, así los transportes no necesitarían el uso del recurso.