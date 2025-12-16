- Hoy:
Puntos de canje de pavo San Fernando: revisa los lugares y horarios de las paviferias de Lima
A poco de celebrar la Navidad, es importante que sepas en qué lugares podrás canjear tu vale de pavo San Fernando. Accede al link y busca la sede más cercana.
San Fernando es una marca peruana muy popular de venta de pavos para consumo, por lo que a poco de celebrar la Navidad 2025, miles de clientes canjearán sus vales. Si quieres saber dónde podrás recoger tu pedido, solo debes ingresar a sanfernando.pe/puntosdecanje/ y buscar la sede más cerca.
Tottus ofrece cenas navideñas desde S/ 85.90 y con envío gratis: ¿hasta cuándo se puede realizar el pedido?
Puntos de canje de vale de pavo San Fernando
Ingresa a la plataforma de San Fernando, coloca la región en la que te encuentres y el producto que compraste, puede ser pavo entero, cerdo o pechuga. Aparecerá los puntos de canje y su estado, puesto que algunas sucursales aún no están disponibles. Además, se informará sobre los horarios de atención.
- Ver puntos de canje San Fernando: dale clic aquí
Revisa tu punto de canje para cercano y recoge tu pavo San Fernando.
Es importante que tengas en cuenta que muchas de las paviferias no brindarán servicio el 24 y 31 de diciembre, fechas en las que se viven la víspera de Navidad y Año Nuevo, respectivamente. Por lo que te recomendamos que acudas con anticipación para evitar contratiempos y aglomeraciones.
Vale de pavo San Fernando para la Navidad 2025
En medio de la emoción por celebrar la Navidad, la reconocida empresa avícola compartió fundamentales recomendaciones para sus clientes, con la finalidad de que vivan una experiencia segura al momento de realizar sus compras:
- Compra en canales oficiales o distribuidores autorizados: sanfernando.pe/red-autorizada-de-venta-de-vales/
- Canales de pago oficiales de San Fernando: BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank y BanBif a nombre de San Fernando S.A. RUC 20100154308.
¿Cuánto cuesta un vale de pavo San Fernando?
El precio de un vale de pavo San Fernando puede variar según el peso del pavo y el tipo de vale, ya sea digital o físico. Por ejemplo, un vale digital para canjear por un pavo de 10 kg cuesta alrededor de S/ 149.00. También hay opciones de vales de diferentes tamaños, como vales físicos de 8 kg por unos S/ 124.00
En tiendas de comercio electrónico puedes ver vales de 7 kg por aproximadamente S/ 109 – S/ 159 dependiendo de la oferta y el proveedor. Estos vales se canjean por un pavo entero congelado en puntos autorizados o mediante la app de San Fernando. Adquiere tu vale con anticipación.
