¿Gobierno confirmó que habrá toque de queda en Navidad y Año Nuevo? Últimas noticias sobre la medida

Este sábado 20 de diciembre, el gobierno de José Jerí anunció que se amplió por 30 días calendarios el estado de emergencia, la medida entra en vigencia desde el domingo 21. La medida se rige en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, y su principal misión es reducir la criminalidad.

Mediante el Decreto Supremo 140-2025-PCM, publicado en el Diario El Peruano, se establece que la Policía Nacional del Perú maneja el control interno, junto a las Fuerzas Armadas. Ante esta medida, gran parte de la población busca conocer si se implementó el toque de queda.

¿Habrá toque de queda en Navidad y Año Nuevo?

Hasta el momento, no se ha establecido el toque de queda en Lima y Callao; sin embargo, la norma emitida por el Gobierno peruano indica que para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas o de carácter másico y público, se debe solicitar un permiso a las autoridades.

No se ha anunciado toque de queda en Lima durante Navidad y Año Nuevo.

La población debe saber que, si quiere asistir a una fiesta o reunión y es intervenido por la Policía Nacional del Perú, debe presentar su Documento de Identidad (DNI) o pasaporte en caso de los extranjeros que residan en la capital, ya que si no portan estos documentos serán llevados a la comisaría más cercana.

"Si la persona no quiere o se niega a identificarse, no quiere decir su nombre, ni mostrar documento, la Policía tiene la facultad de conducirlo a la comisaría para poder identificarlo en un plazo máximo de cuatro horas", comentó un ejecutivo policial para el Diario Libero.